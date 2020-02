In der Nacht zum Sonntag (16. Februar) haben Unbekannte in der Stiftsstraße ein Stoffbanner angezündet, das gegen das Fällen der Platanen an einem der Bäume angebracht war. Das teilen Polizei und Feuerwehr mit. Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr zu dem Kleinbrand in den Ortskern alarmiert.

Durch schnelles Eingreifen der Wehrleute konnte Schlimmeres verhindert werden und das Feuer war schnell gelöscht, teilt die Feuerwehr mit. Das Feuer beschädigte auch den Baumstamm. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Dülmen mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0 25 94/79 30 zu melden.