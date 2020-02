„Wir schauen in die Zukunft und die ist voller Herausforderungen.“ Peter Amadeus Schneider , Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Nottuln, blickte motivierend in die Runde. Christoph Schlütermann vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld und der stellvertretende Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte nickten zustimmend. Ebenso wie viele der Mitglieder, die am Samstagabend zum „Jahresanfangsfest“ ins DRK-Heim gekommen waren, um in gemütlicher Runde zu essen und verdiente Mitglieder zu ehren oder aus dem aktiven Dienst zu verabschieden.

Zu Letzteren gehörten Martin Küdde und Karl-Josef Kerkhoff . Beide sind die Gesichter des DRK Nottuln. Seit April 1963 war Martin Küdde im Blutspendedienst tätig und Karl-Josef Kerkhoff „war der Mann, den man immer hinter dem Steuer des DRK-Bullis sitzen sah“, schmunzelte Schneider.

Fünf langjährige DRK-Mitglieder wurden geehrt: Agnes Reker, Ilona Wensing und Anne Steinhoff für zehn Jahre Tätigkeit im Blutspendedienst sowie Evelin Volmer-Bamberg, die neben dem Blutspendedienst Übungsleiterin in Appelhülsen ist. Auf 30 aktive Jahre schaut Michael Wilms zurück. „Er ist in allen Bereichen des Ortsvereins sehr aktiv“, lobte Schneider.

Zu den Gästen des Abends gehörten auch Vertreter der DLRG Nottuln, des Malteser Hilfsdienstes Havixbeck und der Freiwilligen Feuerwehr Nottuln, deren gute Zusammenarbeit mit dem DRK besonders hervorgehoben wurde.

„Die Herausforderungen haben sich geändert“, gab Schneider zu bedenken. Auf der einen Seite seien neue Aufgaben hinzugekommen, andererseits gebe es weniger Ehrenamtliche. In Zukunft soll mit verschiedenen Aktionen aktiv um Mitglieder geworben werden. Auch bauliche Maßnahmen stehen auf der Agenda. Das DRK möchte das als Baubüro genutzte alte Foyer umbauen und künftig für Lehrgänge oder Sitzungen nutzen.

Christoph Schlütermann vom DRK-Kreisvorstand sagte Unterstützung zu. Er vergaß auch nicht, Dank zu überbringen für die geleistete Arbeit der Mitglieder. „Wir haben im Kreis immer rund 300 Leute in Bereitschaft,“ wusste er. Das seien 1,3 Millionen geleistete Stunden im Jahr. Schlütermann betonte die Wichtigkeit des Roten Kreuzes für den Bevölkerungsschutz, vor allem im Hinblick auf mögliche Pandemien. „Wir sind gut aufgestellt für den Katastropheneinsatz.“