Es hat einige Zeit gebraucht, doch nun ist es geschafft: An der Liebfrauenschule ist das Schulleitungsteam komplett. Zum 1. Februar haben die Pädagoginnen Nicole Möllenkamp und Maike Stahl an der Schule ihre Arbeit aufgenommen und vervollständigen das insgesamt fünfköpfige Leitungsteam. „Das ist ein wichtiger Schritt für die Schule“, betonte am Montag Schulleiter Heinrich Willenborg . Damit könne noch strukturierter und kontinuierlicher an der Schulentwicklung gearbeitet werden.

Zum Leitungsteam gehören neben Schulleiter Heinrich Willenborg und den neuen Kolleginnen Nicole Möllenkamp und Maike Stahl auch Thorsten Heck und Christiane Gutbier.

Thorsten Heck ist stellvertretender Schulleiter und kümmert sich um die Organisation, beispielsweise um Stundenpläne und Vertretungsregelungen.

Christiane Gutbier ist Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufen acht bis zehn. Sie kümmert sich beispielsweise um die Berufsorientierung und Laufbahnberatung und um die Abschlüsse.

Maike Stahl ist neue Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben. In dieser Funktion kümmert sie sich unter anderem um das Anmeldeverfahren und die Neuaufnahmen.

Nicole Möllenkamp hat die Aufgabe der „Didaktischen Leiterin“ übernommen. Sie ist unter anderem für die Unterrichtsqualität und die Entwicklung von Konzepten zuständig.

Mit dem nun kompletten Leitungsteam und der klaren Aufgabenverteilung sieht sich die Liebfrauenschule personell und organisatorisch gut gerüstet für die weitere Arbeit.

Schulleiter Heinrich Willenborg sprach am Montag zudem seiner Kollegin Christiane Schabos einen großen Dank aus. Sie hatte zusätzlich zu ihrer Unterrichtstätigkeit für eineinhalb Jahre kommissarisch die Abteilungsleitung für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben übernommen. „Wir sind ihr sehr dankbar für ihr Engagement“, betonte Willenborg. Christiane Schabos wird ihre langjährige Erfahrung weiter in die Schulentwicklung einbringen. Unter anderem wird sie weiterhin das Projekt „Gute gesunde Schule“ an der bischöflichen Sekundarschule koordinieren.