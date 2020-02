Aktive Gemeinschaft mit vielen Angeboten

Der 2007 gegründete Heimatverein Schapdetten hat sein erstes Ehrenmitglied. Auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen die Mitglieder ohne Gegenstimme, den früheren Vorsitzenden und Gründervater Heinz Rütering mit dieser Ehre auszuzeichnen. Vorsitzende Gisela Hanning gratulierte Rütering mit einem Blumenstrauß und überreichte ihm eine besondere Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft. Heinz Rütering, der sich in verschiedenen Positionen ehrenamtlich stets für sein Heimatdorf eingesetzt hat, war sichtlich berührt.

Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft war einer von mehreren besonderen Tagesordnungspunkten in der Mitgliederversammlung. Von den 106 Mitgliedern waren 34 ins Hotel „Zur alten Post“ gekommen. Gisela Hanning freute sich über das große Interesse, gedachte aber auch derjenigen Heimatfreunde, die 2019 verstorben waren.

Der frühere Vorsitzende Heinz Rütering ist das erste und bislang einizige Ehrenmitglied des Heimatvereins Schapdetten. Vorsitzende Gisela Hanning gratulierte mit einem Blumenstrauß und überreichte eine Urkunde. Foto: Heimatverein Schapdetten

Geschäftsführerin Mathilde Strusinna verlas nicht nur das Protokoll der vorjährigen Versammlung, sondern zog in ihrem Jahresbericht auch ein positives Resümee. So sind zum Beispiel die Halbtagsfahrradtouren, die der Heimatverein von Mai bis September immer am zweiten Freitag im Monat anbietet, auf großes Interesse gestoßen. Dieses Angebot wird in 2020 fortgeführt.

Positiv hob Strusinna auch das Engagement für die Dorfentwicklung hervor. So hat der Heimatverein 2000 Euro Fördermittel des Landes („Heimatcheck“) komplett in die Durchführung der erfolgreichen Dorfwerkstatt investiert, was letztlich dem ganzen Dorf zugute kommt.

Am Kassenbericht von Schatzmeister Bernhard Schäpers gab es nichts zu beanstanden, weshalb der Vorstand einmütig entlastet wurde.

Bei den anschließenden Teilwahlen zum Vorstand gab es eine Veränderung. Hugo Sandmann, der für ein Jahr noch kommissarisch das Amt des 2. Vorsitzenden ausgeübt hatte, stellte sich nicht erneut zur Wahl. Gisela Hanning dankte ihm für sein großes Engagement und überreichte ihm einen Blumenstrauß und ein Gutschein-Präsent. Hugo Sandmann wird sich weiterhin als Förderer des Plattdeutschen aktiv in den Heimatverein einbringen. Zur neuen 2. Vorsitzenden wählten die Mitglieder Irmgard Timmermann. Als Beisitzerin wiedergewählt wurde Agnes Bünker. Nachfolger des ausgeschiedenen Kassenprüfers Ulrich Bartholomé ist Hermann Froning.

Für 2020 hat sich der Heimatverein wieder ein umfangreiches Programm vorgenommen. Davon zeugen nicht nur die vielen Veranstaltungen, sondern auch mehrere Projekte, die in Angriff genommen bzw. fortgeführt werden. So bereitet der Heimatverein die Anschaffung eines Metallschildes vor, auf dem die Namen der Baumpaten verzeichnet sind und das am Bürgerwald aufgestellt werden soll.

Zusammen mit den Heimatvereinen Darup und Nottuln wirken die Schapdettener an der Katalogisierung der Ruhebänke in der Gemeinde mit. Im Raum Schapdetten gibt es etwa 23 Ruhebänke. Jede Bank erhält eine besondere Kennung, und der Standort wird via GPS genau ermittelt. Die Daten gehen an den Rettungsdienst. Im Notfall können Wanderer die Kennung der Bank übermitteln, und der Rettungsdienst weiß sofort, wo sich die Bank genau befindet.

In diesem Zusammenhang wies Gisela Hanning darauf hin, dass dank einer Unterstützung der Volksbank 2019 noch zwei neue Bänke angeschafft wurden. Eine wurde am Dorfladen, eine zweite am Friedhof aufgestellt.

Schon jetzt weist der Heimatverein alle Heimatfreunde auf den Westfalentag am 22. August in Drensteinfurt hin. Der Vorstand hofft auf große Beteiligung. Denn es geht um ein auch für Schapdetten wichtiges Thema. Der Westfalentag des Westfälischen Heimatbundes beschäftigt sich mit der „Zukunft der Dörfer in Westfalen“.