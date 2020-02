Die vom Nottulner Hans Theo Zavelberg und den Grünen initiierte Unterschriftensammlung für den Erhalt der zehn Platanen in der Stiftsstraße Nottuln hat innerhalb kurzer Zeit eine große Resonanz gefunden. Grünen-Ratsherr Martin Uphoff überreichte am Dienstagvormittag insgesamt rund 500 Unterschriften an Beigeordnete Doris Block und Fachbereichsleiter Jonas Sonntag von der Gemeindeverwaltung.

Dass in so kurzer Zeit so viele Bürger die Forderung nach dem Erhalt der Platanen mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, ist für Martin Uphoff ein sehr beachtliches und erfreuliches Ergebnis und zeige, wie wichtig den Bürgern die Bäume seien.

Nach Auskunft von Doris Block wird der Gemeinderat am Dienstagabend in seiner Sitzung über die Übergabe der Unterschriften informiert.