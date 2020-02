In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (18./19. Februar) bestehen durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm im Bereich der A 43-Anschlussstelle Nottuln in Fahrtrichtung Wuppertal in der Zeit von 20 bis 6 Uhr zwei Verkehrsbehinderungen.

Zum einen wird in der Anschlussstelle Nottuln in Fahrtrichtung Wuppertal die Ausfahrt gesperrt. Zum anderen steht dem Verkehr in Richtung Wuppertal nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Senden wird eingerichtet.

Straßen.NRW beseitigt in der rechten Spur Fahrbahnschäden und investiert dafür rund 40 000 Euro aus Bundesmitteln. Die Arbeiten sollten schon in der vergangenen Woche durchgeführt werde, wurden aber wegen der Witterung abgesagt.

Rettungskräfte im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.