Nottuln kommt an. Bei Groß und Klein und bei Gästen aus Nah und Fern. Im vergangenen Jahr hatte das Stiftsdorf 27 634 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. Das ergab eine jetzt veröffentlichte Erhebung für das vergangene Jahr im Bereich „Tourismus“ des Statistischen Landesamtes NRW in Düsseldorf.

Im Vergleich zu 2018 verzeichnete Nottuln damit ein Gäste-Plus von 30,2 Prozent, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Elf Beherbergungsbetriebe zählt die Kommune. Hotels, Gasthöfe und Pensionen genauso wie Erholungsheime und die weit über Nottulns Grenzen hinaus bekannte Jugendherberge. Dabei standen den Gästen insgesamt 488 Betten zur Verfügung.

2019 zählte das Statistische Landesamt 60 493 Übernachtungen in Nottuln: „Ein sattes Plus von fast 28 Prozent im Vergleich zu 2018“, freut sich Christian Wermert, Touristiker der Gemeinde Nottuln. Im Schnitt verweilen die Gäste übrigens 2,2 Tage in Nottuln, genießen Dorf, Landschaft, die touristischen Angebote und die sprichwörtliche münsterländische Gastfreundschaft.

Der größte Gästebringer mit 165 Betten ist dabei die Jugendherberge, die am 1. Juli 2018 nach erfolgreichem Umbau, Vergrößerung und Modernisierung neu eröffnete. Sie ist Ziel von Klassenfahrten, bietet Raum für Tagungen und punktet außerdem mit zwei besonderen Merkmalen: Zum einen ist sie ausgerichtet auf Familien mit (kleinen) Kindern, die in Nottuln unbeschwerte Urlaubstage verbringen können, und zum anderen ist die Einrichtung des Deutschen Jugendherbergswerks der Ort in Nottuln und der weiteren Umgebung, wenn es um die Durchführung von Musikfreizeiten aller Art geht. Mehrtägige Orchester- und Chorproben können in den eigens dafür ausgestatteten Räumlichkeiten genauso durchgeführt werden wie Einzelproben im kleinen Kreis. Nicht umsonst trägt die Jugendherberge Nottuln seit 2008 den Namenszusatz „Musik-Jugendherberge“.