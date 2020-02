„Ein gutes Miteinander ist möglich“

„Ein gelingendes Miteinander ist möglich.“ Mathilde Strusinna ist davon fest überzeugt. Die Schapdettenerin engagiert sich nicht nur als Geschäftsführerin im Heimatverein, sondern arbeitet auch von Anfang an im örtlichen Integrationskreis mit und kümmert sich um geflüchtete Menschen. „Wenn beide Seiten aufeinander zugehen und miteinander sprechen, ist ein gutes Miteinander möglich“, betont sie.

Strusinna sprach im Rahmen der Mitgliederversammlung des Heimatvereins über das Thema „Können Flüchtlinge in Schapdetten eine neue Heimat finden?“. Mucksmäuschenstill war es im Saal des Hotels „Zur alten Post“, als sie von den Anfängen der Flüchtlingsbetreuung und den Erfahrungen berichtete.

Die Schapdettenerin ging 2015 in Pension. In diesem Jahr kamen auch die Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland. Sie habe sich die persönliche Frage gestellt: „Habe ich damit irgendetwas zu tun?“ Diese Frage habe sie für sich mit „Ja“ beantwortet. Zunächst engagierte sie sich in der Kinderbetreuung, dann im Deutschunterricht. Ein Bereich, in dem sie auch heute noch tätig ist und den sie für eminent wichtig hält. „Das Erlernen unserer Sprache ist das Wichtigste, um hier leben zu können. Diese Einstellung versuche ich den Flüchtlingen konsequent zu vermitteln.“

Im Kontakt mit den Geflüchteten hat Mathilde Strusinna auch viel über die Beweggründe erfahren. Krieg, Willkürherrschaft, Verfolgung, aber auch die Suche nach besseren Lebensbedingungen für die Familie spielen eine existenzielle Rolle, warum Menschen ihre bisherige Heimat verlassen, um eine neue zu finden. Damit die Menschen in der neuen Umgebung heimisch werden können, ist eine intensive Begleitung erforderlich. Mathilde Strusinna begleitet Flüchtlinge beispielsweise bei Behördengängen und Arztbesuchen. Ganz wichtig sei, dass diese Menschen lernen, dass man in Deutschland wichtige Papiere wie Kontounterlagen, Behördenschriftsätze und Ähnliches gut aufbewahren muss. „So etwas kennen sie aus ihrer alten Heimat nicht. Das ist für sie völliges Neuland“, erzählt die Schapdettenerin.

Das Engagement im Inte­grationskreis, dem durchschnittlich zwölf bis 15 Personen angehören, ist für Strusinna eine „erfüllende Arbeit“, denn es gibt Erfolge. Aktuell leben 23 Flüchtlinge in Schapdetten in Privatwohnungen. Dabei handelt es sich um drei Familien aus Syrien, eine Familie aus dem Irak und zwei alleinstehende Männer aus Eritrea. In der früheren St.-Bonifatius-Schule leben 15 Personen: drei Familien aus dem Irak, aus Aserbaidschan und aus Russland und vier junge Männer aus Eri­trea.

Erleichtert werde die Integrationsarbeit in Schapdetten, weil die meisten Personen den Flüchtlingsstatus haben und es somit eine Perspektive gibt. Mit dem Erlernen der Sprache und der Begleitung in Alltagsdingen lernen diese Menschen Schapdetten als einen geschützten Raum kennen. Auch wenn gerade junge Leute in Schapdetten städtische Angebote vermissen, so fühlen sie sich doch im Dorf geschützt und wissen das zu schätzen, erzählt Mathilde Strusinna. Dazu trage auch das Engagement des Sportvereins Fortuna bei, der mit seinen Angeboten die Inte­gration unterstütze.

Die Schapdettenerin vergaß aber auch nicht, auf Probleme beziehungsweise subtile Formen der Ausgrenzung hinzuweisen. Gerade die afrikanischen Männer registrierten zum Beispiel ganz genau, dass in den Bussen der Platz neben ihnen immer frei bleibe.

Können Flüchtlinge also in Schapdetten eine neue Heimat finden? Mathilde Strusinna ist davon überzeugt. „Wir dürfen aber nicht aufhören, sie weiter zu begleiten“, betont sie. Und vor allem: „Der persönliche Kontakt ist wichtig.“ Deshalb ermunterte sie alle Anwesenden, die Flüchtlinge einfach mal anzusprechen – im Dorfladen beim Einkauf oder bei einer Veranstaltung im Dorf. Alle sprächen mittlerweile recht gut Deutsch.

Für ihren Bericht erntete die Schapdettenerin viel Beifall.