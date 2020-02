Schätzungsweise rund 70 Eltern und Jugendliche haben am Dienstagabend vor der Sitzung des Nottulner Gemeinderates für den Erhalt einer vierzügigen Liebfrauenschule demons­triert. Die Eltern hatten sich dazu vor dem großen Forum des Gymnasiums versammelt, in dem der Gemeinderat wegen des erwartbaren Bürgerinteresses tagte.

„Noch ist der Zug nicht abgefahren. Für den Erhalt der 4-zügigen Sekundarschule“, war auf einem Banner zu lesen, das zwei Väter den zur Sitzung kommenden Ratsmitgliedern entgegenhielten.

Wie berichtet, hat die zwischen der Gemeinde Nottuln und dem Bistum Münster einvernehmlich getroffene Entscheidung, die bischöfliche Liebfrauenschule von einer vierzügigen in eine dreizügige Schule umzuwandeln, in der Elternschaft und in Teilen der Politik große Verunsicherung und Kritik ausgelöst. Befürchtet wird, dass durch diese Reduzierung des Schulplatzangebotes ab Klasse fünf künftig nicht mehr alle Nottulner Kinder auch einen Schulplatz in Nottuln bekommen werden. Aus Sicht vieler Eltern ist die Entscheidung allein aus finanziellen Gesichtspunkten so getroffen worden.

Unter den Demonstranten am Dienstagabend war auch Rike Allendorf aus Darup. Die Schülerin der Klasse 10d der Liebfrauenschule ist auch Schülersprecherin und hat in den vergangenen Tagen an der Schule durch Lautsprecherdurchsagen ihre Schulkameraden auf das Thema hingewiesen und sie gebeten, auch die Eltern zu informieren. „Wir machen das, damit alle Kinder aus Nottuln die Bildung vor Ort bekommen können, die sie auch brauchen“, erklärte sie.

Mit ihrem Protest sind die Eltern nicht allein. Denn sie haben in den rund zwei Wochen, seitdem diese Entscheidung öffentlich ist, auch Unterschriften gesammelt. Mit großem Erfolg. Barbara Geßmann aus Schapdetten, eine von zwei Unterzeichnerinnen eines zu dem Thema gestellten Bürgerantrages (wir berichteten), überreichte in der Sitzung der Bürgermeisterin eine Unterschriftenliste mit knapp 1700 Unterschriften. So viele Menschen haben sich mit der Forderung solidarisiert, dass die Liebfrauenschule weiter vierzügig sein soll.

Der Bürgerantrag der Eltern zieht konkret darauf ab, dass die Gemeinde in Neuverhandlungen mit dem Bistum Münster eintritt. Darüber wollte am Abend auch der Gemeinderat beraten, der sich aber zuvor sehr ausführlich dem Thema „Platanen in der Stiftsstraße“ gewidmet hat.