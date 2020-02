Das Engagement von Bürgern für den Erhalt der zehn Platanen in der Stiftsstraße hat seine Wirkung nicht verfehlt. Der Nottulner Gemeinderat hat am Dienstagabend nach gut zweistündiger kontroverser Diskussion mehrheitlich gegen die aktuelle Planung für den dritten Bauabschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ entschieden. Damit ist auch die mit diesem Projekt verbundene Fällung der Platanen in der Stiftsstraße zunächst einmal vom Tisch.

Die Meinungen zu dem Thema gingen querbeet durch die Fraktionen. In namentlicher Abstimmung – beantragt von der SPD – stimmten 22 Ratsmitglieder von CDU , Grünen, UBG , FDP und Ökologischer Liste Nottuln gegen die aktuelle Planung. 15 Ratsmitglieder von SPD, UBG, CDU und die Bürgermeisterin stimmten für die Umsetzung des aktuellen Planentwurfs. Ein Ratsmitglied (CDU) enthielt sich.

Als Folge der Ratsentscheidung ist auch der aktuelle Förderantrag, den die Gemeinde schon im September vorigen Jahres bei der Bezirksregierung eingereicht hat, gegenstandslos geworden. Zwei in der Sitzung von Grünen und UBG gestellte Anträge, eine neue Planung in Angriff zu nehmen und gleichzeitig ein engmaschiges Pflegekonzept für die Platanen zu realisieren, werden nun im Ausschuss für Gemeindeentwicklung beraten. Dort soll jetzt eine Weichenstellung erfolgen, unter welchen Kriterien dieser dritte Bauabschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ überplant werden soll.

Während Ratsmitglieder von CDU, Grünen und UBG darauf hinwiesen, dass bei den Beratungen über den dritten Bauabschnitt auch immer schon Bedenken wegen der Planung und wegen der Fällung der Bäume eine Rolle gespielt hätten, war es Bürgermeisterin Manuela Mahnke wichtig zu betonen, dass die Gemeindeverwaltung sich an die Beschlüsse der Politik gehalten und diese umgesetzt habe. So sei die aktuelle Planung im September vergangenen Jahres von der Politik so beschlossen worden. Auf dieser Basis sei auch der Förderantrag gestellt worden.

Für die UBG räumte Fraktionsvorsitzender Jan van de Vyle ein, es sei ein Fehler gewesen, damals trotz vorhandener Bedenken dem Planentwurf zuzustimmen. „Wir hätten dagegen stimmen müssen“, meinte er am Dienstagabend im Gemeinderat. Die UBG hatte seinerzeit zugestimmt, um das Projekt in seiner Gesamtheit nicht zu gefährden.

Weil die Straßenumbaumaßnahme in diesem Jahr nicht mehr verwirklicht werden kann und auch eine Fällung der Bäume in diesem Jahr nicht erfolgen wird, wird die Gemeinde die vor wenigen Tagen an den Platanen als „Vergrämungsmaßnahme“ angebrachten Blechgitter wieder kurzfristig entfernen, sicherte die Bürgermeisterin zu.