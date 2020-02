Großer Dank an Ulla Thelen

Gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung machte der Präses der Kolpingsfamilie Nottuln, Pfarrdechant Norbert Caßens, es deutlich: Der Kolpingsfamilie werde es ganz schwerfallen, auf Ulla Thelen zu verzichten. Große Verdienste habe diese sich erworben in ihrer 15-jährigen Vorstandsarbeit; hohen Respekt habe sie verdient – und die Versammlung sah das auch so. Lang anhaltender Beifall klang der bisherigen Vorsitzenden entgegen. Anni Schmitz übergab ihr im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder einen prächtigen Blumenstrauß und ein passendes Abschiedsgeschenk.

Vor ihrer Verabschiedung hatte Ulla Thelen die Mitgliederversammlung souverän geleitet, sprach die sichtbar gewordenen Veränderungen innerhalb der Kolpingsfamilie an und zeigte in einer Rückschau auch die Lebendigkeit auf, die von den einzelnen Gruppen und den Familienkreisen ausgingen. Nicht zuletzt war es ihr wichtig, die Aktivitäten der Kolping-Jugend hervorzuheben. Teresa Rehers als deren Vertreterin konnte danach die Aktivitäten der beiden Jugendgruppen im Einzelnen darstellen.

Wichtige Regularien standen ebenfalls auf der Tagesordnung: In seinem Jahresbericht vermittelte Schriftführer Martin Radzieowski einen Überblick über die Entwicklung des Mitgliederbestandes. Danach gehören der Kolpingsfamilie derzeit 273 Mitglieder an. Es habe in 2019 keine Neuzugänge, dafür aber einige Abgänge durch Tod und Austritt gegeben. Der verstorbenen Mitglieder gedachten die Teilnehmer in Stille und Gebet.

In Vertretung der verhinderten Kassiererin Andrea Rott trug Hubert Kuhlmann den Kassenbericht vor und gab dazu entsprechende Erläuterungen. Er konnte einen „gesunden“ Kassenbestand vermelden, die bisherigen Guthaben hätten sich aber durch Beschaffungsmaßnahmen und das für alle Beteiligten erfolgreiche Wochenende in Stapelfeld deutlich verringert.

Für die amtierenden Kassenprüfer berichtete Barbara Radzieowski über das Ergebnis der Kassenprüfung, wobei sie Andrea Rott eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte und demgemäß die Entlastung der Kassiererin und des gesamten Vorstands beantragte, die die Versammlung sodann auch einstimmig beschloss.

Vor den Vorstandswahlen gab es ausführliche Darstellungen zur künftigen Vorstandsarbeit. Hier berichteten die Mitglieder der Gruppe „Zukunft der Kolpingsfamilie“ zu ihren bisherigen Überlegungen. In Anbetracht der Tatsache, dass wichtige Führungspositionen nicht mehr besetzt werden könnten, bliebe keine andere Wahl, als sich über alternative Lösungen und veränderte Strukturen Gedanken zu machen, die nach den Worten der Gruppenmitglieder Kristina Kruse und Stefan Klingeberg im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden sollten.

Damit die Kolpingsfamilie handlungsfähig bleibe, sei für ein Jahr eine Übergangslösung notwendig. Hierzu hatten sich Gerd Schmitz und Klaus Maas bereit erklärt, die dann von der Versammlung als neuer 1. Vorsitzender beziehungsweise als Beisitzer mit jeweils großer Mehrheit gewählt wurden. Beiden neuen Vorstandsmitgliedern wurde große Anerkennung für ihr Engagement ausgesprochen.

Bei den übrigen Wahlen zum Vorstand gab es einige Veränderungen auf der Ebene der Sprecherinnen und Sprecher der Familienkreise und bei der turnusmäßigen Ergänzungswahl zu den Kassenprüfern (neu jetzt Franz-Josef Hanhues neben Stefan Volpert).