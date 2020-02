Aus einer Bierlaune heraus wurde vor 30 Jahren eine Männertanzgruppe in Schapdetten gegründet. Getanzt wurde jedoch zunächst noch nicht, vielmehr wurde eine Modenschau in Frauentracht durchgeführt, die die Massen begeisterte. Sechs Jahre später erhielt die Gruppe dann einen Namen: Bei einem Tanz traten die Männer mit Speiskübeln als Röcken auf. Als Gegenpol zu den damals sehr erfolgreichen Spice Girls nannte sich die Gruppe von nun an Speisboys.

Jahrelang waren die Speisboys das Highlight auf der Karnevalsfeier des SV Fortuna Schapdetten. Als erfolgreiche Tänze müssen „Anton aus Tirol“, „Der Berg ruft“ oder auch „Indianer“ genannt werden. Ob als Soldaten, Piraten, Zombies, Seemänner oder irische Tänzer – die Showtänze sorgen stets für beste Unterhaltung.

2010 haben sich die Speisboys weibliche Verstärkung geholt. Herbert Storp, der jahrelang erfolgreich für die Choreographie zuständig war, gab diese Aufgabe an Ute Jäger ab. Sie tanzt seit einigen Jahren gemeinsam mit Anja Gausepohl mit. Grund der weiblichen Verstärkung war nicht zuletzt der Umstand, dass die Männer aufgrund der Gewichtszunahme im Laufe der Jahre nur noch mühsam Hebe- und Drehfiguren durchführen konnten. Das Altersspektrum der Gruppe reicht von über 65 bis unter 30 Jahren. Der älteste aktive Tänzer ist Reinhard Nietsche, der jüngste Lukas Storp.

Die Speisboys treffen sich ab Anfang Oktober wöchentlich zum Training, um dann im Februar den jeweils neuen Tanz präsentieren zu können. In 2020 sind vier Auftritte geplant. Die ersten waren bei der Revue und beim Karnevalsfest der Begegnung der KG Nottuln am Wochenende. Weitere Auftritte sind am Samstag (22. Februar) beim Kolping-Karneval in Appelhülsen und am Sonntag (23. Februar) im Hotel „Zur alten Post“ bei der kfd Schapdetten. Auch beim Nottulner Rosenmontagszug sind die Speisboys als Fußgruppe vertreten.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens wollen die Speisboys auch diesmal wieder alle ehemaligen Tänzer zu einer großen Jubiläumsfeier im Sommer einladen.