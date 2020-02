Märchenhaft: Schneewittchen und die sieben Zwerge

Im Theaterraum der St. Martinusschule ist schwer was los. Kinder in Kostümen laufen von der Bühne zu den Stuhlreihen, auf den Flur und wieder zurück. Bettina Leifeld und Ulla Sticht müssen immer neue Fragen beantworten und Dinge regeln. Doch schon bald hat das Gewusel ein Ende, und es wird konzentriert geprobt. Die Kinder der Theatergruppe Bühnen-Echo des Sportvereins Fortuna Schapdetten bereiten ihren großen Auftritt vor.

Am 29. Februar (Samstag) hebt sich um 16 Uhr der Vorhang im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums zur Premiere. Zu sehen gibt es dann „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Das Stück nach dem bekannten Märchen der Gebrüdern Grimm ist von Theodor Storm, Erika von Nievenheim und Matthias Klesy eingerichtet worden. „Es ist das erste Stück, das Matthias Klesy 1996 mit dem ‚Bühnen-Echo‘ aufgeführt hat“, erinnert Ulla Sticht. Und nun wird es als erstes nach dem Rückzug des rührigen Regisseurs, Schauspielers und Organisators gespielt. Noch einmal überarbeitet von den beiden Regisseurinnen Bettina Leifeld und Ulla Sticht.

Es geht um die Geschichte der jungen und wunderschönen Prinzessin Schneewittchen, die nach dem Tod ihrer Mutter von der zweiten Frau ihres Vaters, der ebenso schönen, aber bösen Königin Malebella, vertrieben wird. Die Versuche der eitlen Königin, Schneewittchen zu töten, damit sie selbst „die Schönste im ganzen Land“ wird, scheitern bekanntlich – entweder an den aufmerksamen sieben Zwergen oder später an der Liebe des Prinzen Adelbert. In der überarbeiteten Fassung spielt auch ein Kätzchen eine Rolle. Kurz: Es wird einiges zu sehen und zu erleben geben, wenn die Kinder das Märchenspiel auf die Bühne bringen.

Die Kostüme hat Matthias Klesy aus seinem Fundus zur Verfügung gestellt, um Programmheft und Plakate hat er sich ebenfalls gekümmert und seinen Nachfolgerinnen so geholfen, wo es ging. Ele Kürten (Bühnenbild), Mütter und Väter der Jung-Darsteller (Maske, Requisite, Auf- und Abbau und Technik) sowie die beiden Regisseurinnen, die auch als Souffleusen, Erzählerin und Stimme des Zauberspiegels dabei sind, unterstützen die Kinder. Es spielen: Katharina Leifeld (Malebella), Nele Schmalacker (Schneewittchen), Thore Klisch (Prinz Adelbert), Darvin Kloppenburg (Jäger Waldehein), Rieke Lohmeier (Sari), Julia Brinkmann, Florian Alfs, Victoria Wyeth, Jantje Lohmeier, Juliane Tunney, Hanna Altepping und Jana Kloppenburg (die sieben Zwerge) und Emily Wyeth (Kätzchen).

Nach der Premiere finden am 7. März (Samstag) und am 14. März (Samstag) jeweils um 16 Uhr weitere Aufführungen im Anna-Katharinen-Stift in Karthaus statt. Karten gibt es im Vorverkauf für Kinder (2 Euro), Erwachsene (5 Euro) und bis vierköpfige Familien (11 Euro) beim Optikfachgeschäft Busza. An der Tageskasse kosten alle Karten jeweils 1 Euro mehr.