Der Straßenkarneval strebt dem Höhepunkt entgegen

An diesem Wochenende hat der Straßenkarneval den Nottulner Ortskern fest im Griff. Am Samstag (22. Februar) wird die Eröffnung des Straßenkarnevals inklusive der traditionellen Übergabe des Nottulner Rathausschlüssels um 17.11 Uhr auf dem Stiftsplatz vor dem Rathaus gefeiert. Dazu lädt die Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln alle Bürger ein.

Die Närrinnen und Narren, angeführt von Prinz Reinhard I. und Prinzessin Anke I., übernehmen zusammen mit ihren Adjutanten, dem Elferrat, den Amazonen und den Tanzgarden die Macht im Rathaus und feiern danach gemeinsam mit allen Nottulnerinnen und Nottulnern auf der Kirmes zu Musik der Deaf Deejays. Im Anschluss erfreuen die drei Tanzgarden der KG die Besucher mit ihren Tänzen auf der großen Bühne. Auch am Sonntag (23. Februar) und am Montag (24. Februar) führen die KG-Tanzgarden ihr Können auf der großen Bühne vor.

Am Sonntag (23. Februar) um 11.15 Uhr findet vor Öffnung der Fahrgeschäfte die Karnevalsmesse in der Pfarrkirche St. Martinus statt. Dazu sind nicht nur die Karnevalsfreunde eingeladen. Gespannt sind alle auf die närrische Predigt von Pfarrdechant Norbert Caßens, der die frohe Botschaft und sicherlich auch das ein oder andere Nottulner Ereignis in Versform präsentieren wird.

Von Samstag (22. Februar) bis Rosenmontag (24. Februar) ist an allen drei Tagen die Karnevalskirmes im Nottulner Ortskern geöffnet. Die Öffnungszeiten sind: Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 12.15 bis 22 Uhr und Rosenmontag von 12 bis 22 Uhr.

Der große Höhepunkt der diesjährigen Session ist dann der Rosenmontag. Ab 11 Uhr findet im Ortskern eine fröhliche Einstimmung auf den Rosenmontagszug mit den „Hummelbrummern“ Hubert van der Zee und Ulrike Sauer-van der Zee bei musikalischer Unterhaltung durch die Deaf Deejays statt. Der Rosenmontagszug setzt sich um 14.11 Uhr am Wellenbadparkplatz/Rudolf-Harbig-Straße in Bewegung. Nach dem Umzug wird wieder der schönste Wagen prämiert. Anschließend wird gemeinsam mit dem Prinzenpaar, den Mitgliedern der KG Nottuln und den Deaf Deejays an der großen Bühne gefeiert. Bis einschließlich Montag sind übrigens die Rosenmontagsumzugs-Pins der KG noch erhältlich.

Der Karnevalsumzug startet am Wellenbadparkplatz und nimmt den weiteren Weg über Nieder- und Oberstockumer Weg, Daruper Straße, Schlaunstraße, Stiftsplatz, Kirchplatz, Twiaelf-Lampen-Hok, Heriburgstraße, danach erneut über die Daruper Straße, Schlaunstraße und Stiftsplatz zum Finale am Kirchplatz.

Von Samstag (22. Februar) bis Rosenmontag (24. Februar) wird die Straße Stiftsplatz zwischen Brunnen und der Aschebergschen Kurie gesperrt. Am Rosenmontag (24. Februar) ab 8 Uhr wird die Kirchstraße ebenfalls gesperrt.