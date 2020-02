Modellversuch im Pastorskamp

„Das ist ein hochgradig spannendes Projekt“, ist Franz Humberg überzeugt. Der Chef der Nottulner Firma Humberg GmbH hat aus einer Idee für den Baumschutz im urbanen Bereich ein realistisches Konzept entwickelt, um zukünftig Baume in Zeiten des Klimawandels effektiv zu erhalten und zu schützen. Als Mitstreiter für das Projekt „erweiterter Baumschutz“ hat er Prof. Dipl.-Ing. Helmut Grüning von der Fachhochschule (FH) Münster und auch die Gemeinde Nottuln gewinnen können.

„Es gibt eine definitiv spürbare Klimaveränderung“, erläutert Professor Grüning. Da seien zum einen immer länger andauernde Trockenzeiten und zum anderen das steigende Risiko von Starkregen. Beides setze den Bäumen mehr und mehr zu. Bei den in vielen Gebieten zunehmenden Starkregenereignissen fließe das Wasser oftmals durch überlastete Kanäle ab und nütze den Bäumen kaum.

Hier kommt nun Franz Humberg mit seiner Idee ins Spiel. Er hat ein Konzept entwickelt, das es möglich macht, Bäume dauerhaft zu bewässern: Unter neu zu pflanzende Bäume wird ein sogenanntes „Mini-Regenauffangbecken“ gebaut. Dieses wird bestückt mit einem Sensor, der sowohl den Füllstand als auch die Feuchtigkeit im Boden misst und diese Daten drahtlos an die zuständige Abteilung der Verwaltung schickt, sodass dann Mitarbeiter gezielt die Bäume anfahren und die „Tanks“ nachfüllen können, wenn es mal längere Zeit nicht geregnet hat. Andererseits kann bei Starkregen das Wasser – bevor es in die Kanalisation fließt – zunächst den unterirdischen Tank auffüllen. Das trägt zu einer Entlastung der Kanalisation bei.

Ob und wie das alles in der Praxis klappt, das soll nun über einen Zeitraum von drei Jahren getestet und von Prof. Grüning und seinen Studenten der FH wissenschaftlich dokumentiert werden. Finanziell unterstützt wird das Projekt mit Fördermitteln des Bundes.

Die Bäume, die von dem zukunftsweisenden Konzept profitieren sollen, werden demnächst im Pastorskamp in Appelhülsen gepflanzt. Darüber freute sich besonders Manuela Mahnke. „Ich sehe da nur die positiven Sachen“, so die Bürgermeisterin. Und Daniel Krüger, Betriebsleiter bei den Gemeindewerken, schaut noch weiter voraus: „Wir könnten dann in Zukunft zum Beispiel neue Baugebiete anders konzipieren, denn es würden kleinere Flächen für Regenrückhaltebecken benötigt.“

Doch ganz abgesehen davon, waren sich alle Beteiligten einig: Es gelte dem Klimawandel Rechnung zu tragen, Bäume zu erhalten und zu schützen. Dieses neue Konzept trage einen wichtigen Teil dazu bei, „denn wir brauchen zwingend das Grün in den innerstädtischen Räumen, damit die Stadt atmen kann“, appellierte Grüning.