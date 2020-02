„Sind allen Nottulner Schülern verpflichtet“

In einer Pressemitteilung zum Thema „Entwicklung der Liebfrauenschule“ und zu den Gesprächen zwischen Gemeinde und Bistum weist die SPD-Fraktion den öffentlich erhobenen Vorwurf der „Hinterzimmerpolitik“ vehement zurück. „Da diese Vertragsverhandlungen immer auch im Zusammenhang mit einer Finanzinvestition zu sehen sind, kann nur eine nichtöffentliche Beratung zum Schutz beider Vertragsparteien erfolgen“, betont die SPD .

Man habe sich im Vorfeld der Verhandlungen intensiv mit dem Schulthema und den Schülerzahlenprognosen befasst. „Den gemeindlichen Vertretern haben wir einstimmig einen Auftrag für Verhandlungen mit einem von allen Parteien getragenen Verhandlungsrahmen gegeben. Ziel war es immer, möglichst allen Nottulner Kindern eine Möglichkeit zur Beschulung am Ort, wenn gewünscht, zu geben. Dazu stehen wir auch weiterhin“, erklärt die SPD-Fraktion.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Als die erste Verhandlungsrunde scheiterte, haben wir einstimmig für eine Erweiterung des Verhandlungsrahmens votiert. Dass die Verhandlungen letztlich nach einigen Runden nun im Ergebnis eine gemeinsame Einigung mit dem Träger der Schule auf eine zukünftige Dreizügigkeit aufweist, hätten wir uns gerne anders gewünscht. Letztlich wurde aber kein anderes Ergebnis erzielt.“

Natürlich habe sich die SPD auch gewünscht, dass mit dem vierzügigen Ausbau der Schule zunächst keine weiteren Kosten auf die Gemeinde zukommen. „Die vom bischöflichen Träger vorgetragene notwendige neuerliche Investition in Millionenhöhe kam für uns in der Höhe doch überraschend, konnte aber in den geplanten Maßnahmen nachvollzogen werden. Auch wir möchten, dass die Nottulner Schülerinnen und Schüler optimale Voraussetzungen für das Lernen vorfinden und Lehrende ausreichend Raum haben“, betont die SPD.

Eine Investition in Millionenhöhe über mehrere Jahre müsse aber auch für die zukünftige politische Arbeit kalkulierbar bleiben. Eine Festschreibung der Investitionsbeträge sei daher für die SPD unverzichtbar, denn es stünden natürlich weitere Zukunftsprojekte an. Auch das Gymnasium habe nach über 25 Jahren Bedarfe aufgezeigt.

Auch wenn für die Sekundarschule für die kommenden Jahre durchschnittlich 93 Anmeldungen bis zum Schuljahr 2024/20025 prognostiziert werden, entscheiden letztlich aber die Eltern mit der Anmeldung des Kindes. „Bereits zum letzten Schuljahr haben die Eltern anders entschieden, so dass nur eine Dreizügigkeit zustande gekommen ist. Diese Zahlen bestätigen sich jetzt wieder, obwohl von einer prognostizierten Vierzügigkeit ausgegangen werden konnte. Dabei war es unbedingter Wunsch des Schulträgers, dass bis zur Anmeldung eine verbindliche Aussage zu einer zukünftigen Zügigkeit getroffen wird. Diesem Wunsch ist die Politik nachgekommen – ohne die Eltern im Vorfeld mit Diskussionen zu verunsichern“, erläutert die SPD.

Trotz aller Prognosen werde es wohl vermutlich weiterhin so sein, dass man von der Realität überrascht werde oder sich die Anmeldungen bestätigten. „Es könnte also sein, dass die Sekundarschule in einzelnen Jahrgängen möglicherweise wieder eine Vierzügigkeit aufgrund der Anmeldezahlen erreichen wird. Und natürlich ist uns daran gelegen, dass diese Nottulner Schülerinnen und Schüler dann einen Platz finden.“

Die SPD weist abschließend auf Folgendes hin: „Die Verwaltung hat uns versichert, dass man keine Einigung in Bezug auf die Vierzügigkeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen erzielen konnte. Vielleicht ist die Ernüchterung bezüglich des erzielten Verhandlungsergebnisses auf allen Seiten dazu geeignet, noch einmal an den Tisch zu kommen. Diesem (elterlichen) Ansinnen wollen wir uns selbstverständlich nicht verschließen. Wir bleiben jedoch bei unserer Haltung, dass wir allen Nottulner Schülerinnen und Schülern verpflichtet sind. Investitionen auf Jahre müssen kalkulierbar sein und bleiben. Dabei dürfen wir unsere gemeindlichen Grundschulen und das Gymnasium nicht vergessen.“