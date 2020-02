Die sieben Todsünden im Fokus

In der Theologie des Mittelalters gehören sie einfach dazu: die sieben Todsünden Neid, Völlerei, Gier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Predigten darüber dienten damals dazu, die Menschen in ihrer Sündhaftigkeit klein zu halten. Dass nun ausgerechnet das Seelsorgeteam von St. Martin sich entschieden hat, die sieben Todsünden zum Thema einer Predigtreihe in der Fastenzeit zu machen, mutet doch sehr altbacken, sehr konservativ an.

„Das Thema ist im Gegenteil hoch aktuell und spannend“, betonen Pfarrdechant Norbert Caßens und die Pastoralreferenten Michaela Bans und Philipp Lammering im gemeinsamen WN-Gespräch. Zusammen mit Pfarrer Franz Anstett halten sie an vier Wochenenden vom 29. Februar/1. März bis 21./22. März in allen Messen in der Gemeinde eine besondere Predigt zu jeweils zwei Todsünden. Das Generalthema der Predigtreihe lautet: „Wie hältst Du‘s mit der Todsünde?“

Pfarrdechant Caßens weiß, dass der Begriff Todsünde aus der Mode gekommen ist und nicht jeder etwas damit anfangen könne. Gerne erzählt er mit einem Schmunzeln die Geschichte, dass jemand in der Gemeinde die Todsünde Wollust mit einer Gruppe von Menschen verband, die gerne mit Wolle handarbeiten.

Caßens selbst ist durch einen Spiegel-Artikel über die Todsünden wieder auf das Thema aufmerksam geworden. Zur „Gier“ wurden Fotos von massiven Waldrodungen gezeigt. Das habe sich bei ihm eingeprägt.

Im Seelsorgeteam stieß die Idee einer Predigtreihe zu den Todsünden auf fruchtbaren Boden. „Ich finde das total spannend, darüber zu reden“, erzählt Michaela Bans. Keineswegs wolle man oberlehrerhaft oder moralisierend gegenüber den Menschen auftreten. „Und es geht nicht darum, dass sich nach der Predigt alle schuldig fühlen“, betont sie.

Vielmehr soll die Beschäftigung mit dem Thema die Möglichkeit eröffnen, das eigene Verhalten zu reflektieren. Diesen Weg der Selbstreflexion möchten auch die Seelsorger gehen. „Das betrifft uns auch“, betont Pfarrdechant Caßens.

Für die Predigten in der Fastenzeit werden die Seelsorger die alten Begriffe der Todsünde in das Hier und Heute holen, erläutert Philipp Lammering. Ein kleines Beispiel: Wer permanent im Internet unterwegs ist, lebe auch eine Form von Völlerei und Maßlosigkeit. Wo also ist das rechte Maß für das Handeln im Alltag?

Die Seelsorger möchten dafür Denkanstöße geben und sind sehr gespannt, wie die Reaktion der Gemeindemitglieder ausfallen wird.