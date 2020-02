Bereits in sein drittes Jahr geht der Heimatverein Nottuln mit der beliebten Folktreff-Veranstaltungsreihe. Am Donnerstag (27. Februar) um 19.30 Uhr ist es wieder soweit. Dann werden wieder im Kaminzimmer der Alten Amtmannei beim „Winter-Folktreff“ Wanderlieder, Seemannslieder, alte Schlager, Folksongs und Volkslieder erklingen. „Gesungen werden wie immer Lieder, die (fast) jeder kennt und mitsingen kann. Lieder, die man schon lange nicht mehr gesungen hat. Lieder, die man immer schon mal singen wollte oder auch mal neue Lieder, die man noch nie gehört hat“, so Hans Moormann, Vorsitzender des Heimatvereins. „Unser Ziel dabei ist das Singen selbst, das Erleben der Gemeinsamkeit, das Genießen des Augenblicks“, sagt Karl-Heinz Stevermüer, der wie immer befreundete Musiker nach Nottuln eingeladen hat. Insgesamt stehen rund 140 Lieder zur Auswahl, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Auch die anderen Folktreff-Termine für 2020 stehen bereits fest. So findet der Frühlings-Folktreff am 28. Mai, der Sommer-Folktreff am 20. August und der Herbst-Folktreff am 19. November (jeweils Donnerstag) statt. Aufgrund des großen Erfolgs beim ersten Weihnachts-Folktreff wird es auch in 2020 am 15. Dezember einen Folktreff mit Advents- und Weihnachtsliedern geben. Da die begehrten Sitzplätze immer schnell belegt sind, empfiehlt es sich, früh genug da zu sein. Wegen des großen Zulaufs wurde der Einlass für die Folktreff-Veranstaltungen auf 18.45 Uhr vorgezogen. Wer ein Instrument spielt und sich einbringen möchte, ist stets willkommen. Der Eintritt ist frei.