Ein „kraftvoller Ort“

Als der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sich telefonisch bei ihr meldete, hat Margarete Rademacher nicht lange gezögert. „Ich war sofort begeistert von dem Projekt“, erzählt sie. Nottuln als ehemaliges freiweltliches-adeliges Damenstift sollte mitmachen bei der dritten Neuauflage der Aktion „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe – finde dein Licht“ 2020. Und der Landschaftsverband suchte eine fachkundige Person für die Organisation. Margarete Rademacher sagte ihre Hilfe zu, denn die Erinnerung an die lange Stiftsgeschichte wachzuhalten, ist ihr ein Herzensanliegen.

Das Ergebnis der umfangreichen Vorbereitungen können alle Kulturfreunde am 1. März (Sonntag) in Nottuln erleben. Unter dem Motto „finde dein Licht – Licht und Klang“ wird der Chorus Cantemus ab 16 Uhr sein Jubiläumskonzert in der St.-Martinus-Kirche geben (wir berichteten). Ab 18 Uhr findet eine Führung durch Kirche und Ortskern statt. Das Konzert in der Kirche wird von einer Lichtinszenierung begleitet, die das Kircheninnere in eine ganz besondere Atmosphäre taucht. Und bei der späteren Ortsführung ist dafür gesorgt, dass auch der historische Ortskern im Lichterglanz erstrahlt.

Die Aktion „finde dein Licht“ wurde von der Arbeitsgemeinschaft Klosterlandschaft Westfalen-Lippe ins Leben gerufen und wird vom Landschaftsverband und vom NRW-Kulturministerium gefördert. Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, LWL-Kulturdezernentin, betont: „Klöster und Klosterorte sind heute in unterschiedlichen Funktionen präsent und geben vielfältige Impulse für die Bedürfnisse einer diversen Gesellschaft. Dabei sind sie ein Sinnbild für die Symbiose von Vergangenheit und Zukunft. Von diesen Orten geht für viele Menschen eine ganz besondere Wirkung aus.“ Die Kulturdezernentin spricht von „kraftvollen Orten“, die mit der Aktion „finde dein Licht“ sichtbar gemacht werden.

Und zu diesen „kraftvollen Orten“ darf sich auch Nottuln zählen, findet Margarete Rademacher. Bei der vergangen Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Klosterlandschaft Westfalen-Lippe konnte sie das historische Nottuln den Teilnehmern schon vorstellen und Kontakte zu anderen Klosterorten knüpfen. Nur gemeinsam ließen sich die Potenziale der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe entwickeln.

Die Nottulner Pfarrkirche St. Martinus - hier mit einer speziellen Beleuchtung des Altarraums - ist Ort einer ganz besonderen Veranstaltung in der Reihe Klosterlandschaft Westfalen-Lippe. Das Motto der Veranstaltungen in 2020 lautet: "Finde dein Licht!" Foto: Ludger Warnke

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung am 1. März waren zwar sehr umfangreich, dennoch ist Margarete Rademacher überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt: „Die Teilnahme an der Aktion ist eine gute Gelegenheit, den Blick auf Nottuln lenken und den Gästen vor Augen zu halten, was für ein bedeutsames kulturhistorisches Kleinod, was für einen geschichtsträchtigen Ort wir hier haben.“

Worauf dürfen sich Kulturinteressierte am 1. März freuen: Zunächst auf das Jubiläumskonzert des Chorus Cantemus unter Leitung von Thomas Drees um 16 Uhr (Eintritt 12,50 Euro im Vorverkauf, Tageskasse 15 Euro). Vor dem Konzert wird die Glöcknervereinigung Nottuln die Glocken im Turm von St. Martinus von Hand läuten und somit eine Kostprobe Nottulner Läutekunst geben.

Nach dem Konzert startet um 18 Uhr eine öffentliche Führung. Die Teilnahme ist kostenlos. Dabei ist sichergestellt, dass je nach Besucherinteresse auch mehrere Gruppen gebildet werden können, sodass die Führung für alle ein besonderes Erlebnis wird. Die Führung hat zwei Schwerpunkte: Zum einen geht es um die St.-Martinus-Kirche. Hier gibt es unter anderem die seltene Gelegenheit, die historischen Liturgiegegenstände, im Volksmund „Silberschatz“ genannt, in Augenschein zu nehmen und sich Herkunft und künstlerische Gestaltung erklären zu lassen. Der zweite Schwerpunkt gilt dem historischen Stiftsbezirk im Ortskern mit den vielen Spuren, die auf die Klostertradition und die jahrhundertelange Herrschaft der Frauen hinweisen.

Keine Frage: Nottuln ist ein würdiges Mitglied der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe.