In der Astrid-Lindgren-Grundschule fand nun das Projekt „Hospiz macht Schule“ statt. Durchgeführt wurde die Woche von sieben Ehrenamtlichen der Hospizbewegung Nottuln. Den Eltern bot sich schon im Vorfeld die Möglichkeit, Einblick in das Projekt zu nehmen. Sie konnten sich über die Inhalte und Vorgehensweisen in der Projektwoche informieren.

Jeder Projekttag, so berichtet die Hospizbewegung, begann mit einem Anfangsritual: Nach einem gemeinsamen Lied packten die Kinder eine Schatzkiste aus, deren Inhalt Hinweise auf das Tagesthema gab. Alles, was zu den Themen Werden, Wachsen, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer gehört, wurde mit den Kindern „erarbeitet“. „In Liedern, Geschichten und filmisch näherten wir uns dem jeweiligen Schwerpunkt an. Intensive Gespräche mit den Kindern und Antworten auf ihre Fragen halfen auch, Unsicherheiten und Ängste abzubauen“, so die Hospizbewegung.

Zum Abschluss wurden Eltern und Großeltern in die Schule eingeladen. Dort stellten die Kinder gemeinsam mit den Mitarbeitern der Hospizbewegung den Inhalt der vergangenen Tage vor. „Diese Zeit war für sowohl für die Kinder als auch für uns sehr bereichernd“, fasst Kerstin Schöppner, verantwortlich für diese Woche, zusammen. „Wir freuen uns auf die folgenden Projekte in den Grundschulen.“