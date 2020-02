Einstimmigkeit nicht mehr zeitgemäß

„Die Menschen sind im Hinblick auf Europa viel weiter, als die Politik manchmal denkt!“ Mutmachend und optimistisch stieg der EU-Abgeordnete Sven Giegold (Fraktion der Grünen) in seinen Vortrag ein und erinnerte daran, dass nicht nur die Wahlbeteiligung bei der letzten EU-Wahl deutlich angestiegen war, sondern dass es in ganz Europa ein vielfältiges und auch kreatives Engagement der Zivilgesellschaft gegeben habe. Grund und Zeit also, über die Weiterentwicklung von Europa und der Europäischen Gemeinschaft nachzudenken, Grund und Zeit also, „Visionen für ein neues Europa“ – so der Titel des Vortrags – zu entwickeln.

Im Rahmen ihrer Reihe „Lust auf Zukunft“ hatten die VHS Coesfeld und die Friedensinitiative Nottuln (FI) zu diesem Abend eingeladen und die Leiterin der VHS, Dr. Mechthilde Boland-Theißen, konnte knapp 100 Bürgerinnen und Bürgern aus Nottuln und darüber hinaus im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums begrüßen: „Zukunftsweisende Visionen sind notwendiger denn je!“ Und Sven Giegold legte auch gleich los. Europa sei als Einigungswerk schon weit vorangeschritten. Darauf gelte es aufzubauen, so Giegold. Der Europapolitiker könne sich gut die Weiterentwicklung der EU hin zu einer förderalen europäischen Republik vorstellen. Vieles würde weiter dezentral geregelt, aber die großen Entscheidungen – eine gemeinsame Außen- und Friedenspolitik, die digitale Zukunftsentwicklung, eine soziale Steuerpolitik, die innere Sicherheit mit Polizei und Grenzabkommen – werden gemeinsam geregelt.

Aus der Kommission würde eine europäische Regierung, durch das Parlament legitimiert. Eine europäische Wahl mit gemeinsamen europäischen Listen würde das Parlament und damit die Bürgerinnen und Bürger stärken. Die einzelnen Staaten wären dann nicht mehr – wie jetzt im Europäischen Rat der Regierungschefs – die Trendsetter. Die Staaten wären – wie in der Bundesrepublik die Länder – in einer zweiten Kammer vertreten.

Weitere Reformen wären denkbar – so die Abschaffung der Einstimmigkeitsregelung in wichtigen Fragen. Giegold: „Diese Einstimmigkeit ist der Feind der Europäischen Zukunftsfähigkeit und nicht mehr zeitgemäß!“.

Diese Vision – so Giegold – sei nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ansatzpunkte gebe es aber schon. So sei eine „Konferenz zur Zukunft Europas“ von der EU-Kommission und dem Parlament einberufen worden, ein politisches Gremium, das stark bürgerorientiert ist. Diese Konferenz soll in den kommenden zwei Jahren (2020–2022) neue Antworten für die Zukunft der europäischen Demokratie formulieren. Bis zu sechs Bürgerversammlungen sollen eine zentrale Rolle spielen – in ihnen sollen repräsentativ ausgeloste Bürger aus ganz Europa Empfehlungen erarbeiten, die dann an die EU-Institutionen weitergeleitet werden.

Leidenschaftlich plädierte Giegold für ein neues Europa-Narrativ. Giegold: „Wir dürfen nicht nur über Geld und Wirtschaft reden. Wir müssen davon reden, wie man sich in Europa verlieben kann, müssen für eine europäische Identität werben, müssen zeigen, dass der europäische Austausch Spaß macht, dass gemeinsame Begegnungen über nationale Grenzen hinweg bereichern, dass so Frieden möglich ist. Ein Europa der Vielfalt, der Weltoffenheit und des Friedens – das kann neue Identitäten stiften, das ist die Grundlage für Frieden, Ökologie und Demokratie. Behaltet euren Mut, neben der Alltagspolitik von dieser Zukunft zu träumen!“