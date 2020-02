Viel Beifall für einen tollen Sketche-Reigen

„Ich bin heute Gastgeberin für ‘ne Dessousparty“, erzählt Frieda ihrer Freundin. „Dafür hab ich ‘nen Buschtier geschenkt bekommen.“ Die beiden Darstellerinnen auf der Bühne bleiben bierernst, die vielen Frauen im Saal des Hotels „Zur alten Post“ in Schapdetten indes gar nicht. Sie lachen und amüsieren sich köstlich. Der bunte Nachmittag der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd ) Schapdetten verzeichnete wieder ein „volles Haus“ und war ein großer Erfolg.

Nahezu jeder Stuhl an den Tischreihen war besetzt, es wurde geklönt und gelacht, aber auch das eine oder andere Kompliment zur Verkleidung ging hin und her, denn viele Frauen waren in tollen Kostümen gekommen. Als Schmetterling, futuristisch mit silberglänzendem Haar oder als Waldelfchen. Egal ob verkleidet oder nicht, alle genossen das riesige Kuchenbuffet. „Das sind alles Kuchenspenden“, erzählte Ulrike Rademacher stolz.

Die süßen Stärkungen waren auch wirklich nötig, denn die Lachmuskeln brauchten das Futter. Egal, ob Herr Rademacher mit Kopfweh zu Doktor Koller, dem Facharzt für närrische Krankheiten kam, um Kopfschmerztabletten bat und ihn nervte, oder ob die Frau von Fritz aus Schapdetten schlafwandelte und nicht nur das Portemonnaie von Fritzens Kumpel stahl: die Pointen saßen.

Fröhliche Stunden mit der Schapdettener kfd 1/26

Fröhliche Polonaise, fantasievolle Kostüme und stimmungsvolles Schunkeln gehörten zum bunten Nachmittag der kfd in Schapdetten einfach dazu. Foto: Iris Bergmann

Fröhliche Polonaise, fantasievolle Kostüme und stimmungsvolles Schunkeln gehörten zum bunten Nachmittag der kfd in Schapdetten einfach dazu. Foto: Iris Bergmann

So ein Besuch im Kino bringt die unterschiedlichsten Charaktere zusammen. Und wenn diese dann in Aktion sind, haben sie die Lacher des Publikums sofort auf ihrer Seite Foto: Iris Bergmann

Fröhliche Polonaise, fantasievolle Kostüme und stimmungsvolles Schunkeln gehörten zum bunten Nachmittag der kfd in Schapdetten einfach dazu. Foto: Iris Bergmann

Fröhliche Polonaise, fantasievolle Kostüme und stimmungsvolles Schunkeln gehörten zum bunten Nachmittag der kfd in Schapdetten einfach dazu. Foto: Iris Bergmann

Fröhliche Polonaise, fantasievolle Kostüme und stimmungsvolles Schunkeln gehörten zum bunten Nachmittag der kfd in Schapdetten einfach dazu. Foto: Iris Bergmann

Gar köstlich Friederike Varnhorn als Kundin und Yvonne Frye als Servicemitarbeiterin im „Media Mars“: Eine alte Schreibmaschine, bei der „das F hängt“, sorgte für Missverständnisse im Sekundentakt, denn vergeblich wurden hier die Tasten „Strg-Alt-Entf“, das Betriebssystem oder der Bildschirm gesucht.

Richtig großes Kino lieferten die Schapdettener Theaterfrauen aber mit dem „Kinobesuch“: Gänzlich ohne Worte, nur mit Gestik und Mimik der verschiedensten Typen, schafften sie es, dass sich im Saal gespannte Stille mit lauten Lachen abwechselte, als sie „Reise nach Jerusalem“ spielten. Jedoch wurde nicht von Ohr zu Ohr geflüstert, sondern Küsschen oder Streicheleinheiten wurden weitergegeben.

Mit einer musikalischen „Paarshipping“-Schlussnummer setzten die Akteurinnen auf der Bühne ein großes Ausrufezeichen unter den – wieder einmal – stimmungsvollen und fröhlichen Theaternachmittag.

Am Sonntag, beim Nachmittag für alle, gab es ebenfalls viel Beifall.