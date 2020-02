Beifall für spannende Predigt in Versform

„Hört, ihr Lieben, hört gut hin! Narretei hab ich im Sinn, denn es ist heut‘ Karneval . Narren herrschen überall!“ Recht hatte Pfarrdechant Norbert Caßens , denn die St.-Martinus-Kirche war am Sonntagvormittag fest in der Hand der Nottulner Karnevalisten, die mit ihrem Prinzenpaar, dem Elferrat und den Tanzgarden zur Karnevalsmesse gekommen waren. Aber auch viele Kinder mit ihren Eltern hatten sich trotz des regnerischen und stürmischen Wetters eingefunden.

„Ich möchte nicht die Entscheidung treffen, die heute in Düsseldorf, Köln oder gar Münster getroffen werden muss“, war der Dechant froh. Einige Rosenmontagsumzüge in den großen Städten standen auf der Kippe. Und der Nottulner Rosenmontagszug? „Das entscheiden wir am Montag“, klang die Stimme des KG-Vorsitzenden Wolfgang Müller nach der Messe zuversichtlich.

Zur Sicherheit baten Dechant Caßens und seine Gemeindemitglieder auch um gutes Wetter für die Karnevalstage.

„Nottuln helau“ und Amen in St. Martinus 1/17 Bunt und fröhlich ging es am Sonntag in der St.-Martinus-Kirche in Nottuln zu. Die Karnevalisten feierten eine Messe. Foto: Iris Bergmann

Dechant Norbert Caßens trug bei seiner Predigt die Narrenkappe und versetzte Kirche, Politik und Verwaltung den einen oder anderen lustigen verbalen Hieb. Foto: Iris Bergmann

Dechant Norbert Caßens trug bei seiner Predigt die Narrenkappe und versetzte Kirche, Politik und Verwaltung den einen oder anderen lustigen verbalen Hieb. Foto: Iris Bergmann

Auch die närrischen Hoheiten, Prinz Reinhard I. und Prinzessin Anke I., waren mit ihrem Gefolge zur Messe gekommen. Foto: Iris Bergmann

Das KG-Ballett "Hummelbienchen" begeisterte nach der Messe die Gemeinde mit einer stimmungsvollen Tanzeinlage Foto: Iris Bergmann

Ehrensache für den Pfarrdechanten, dass er für diese Karnevalsmesse seine Predigt in Reimform verfasst hatte. Er hatte nicht nur biblische Worte, sondern auch zu aktuellen Themen Verse auf Lager. So zum Beispiel zum fehlenden Reformwillen seines Chefs, des Papstes, der den Frauen der Gesellschaft nicht den Platz gewährt, der ihnen zusteht. Mit dem Reim „Hier in Nottuln sind es Frauen, die an Gottes Reich mitbauen. Das ist wirklich wunderbar, sie sind spitze, das ist klar!“, erntete er viel Applaus. Und mit diversen kleinen Seitenhieben auf Vorkommnisse in Nottuln rief er so manches Schmunzeln hervor.

Jede Menge Applaus ernteten auch die „Hummelbienchen“, die jungen Tänzerinnen der KG. Sie tanzten zur Freude aller und mussten sogar noch eine Zugabe dranhängen. Raus in den Regen drängte es kaum jemanden, auch wenn die Karussells der Kirmes einladend blinkten. Alle hoffen, dass Petrus ein Einsehen bekommt und karnevalstaugliches Wetter herbeizaubert.