Die jüngste Zusammenkunft der Evangelischen Frauenhilfe Nottuln stand ganz im Zeichen des Weltgebetstages. Christina Sambale-Weber , Vorsitzende des Bezirksverbandes der Evangelischen Frauenhilfe Bocholt-Coesfeld, informierte mit einem interessanten Bildervortrag über Simbabwe, das Partnerland des Weltgebetstags 2020.

„Steh auf und geh!“ So lautet das Motto des Weltgebetstages der Frauen in diesem Jahr. Frauen verschiedener christlicher Konfessionen aus Simbabwe laden dazu ein, mit ihnen für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu beten und zu handeln. „Steh auf und geh“: Eine Heilungsgeschichte aus dem Johannesevangelium ist ihre zentrale Botschaft.

Simbabwe liegt im südlichen Afrika. Das Land ist zwar reich an Bodenschätzen, die 14 Millionen Menschen dort leiden jedoch unter Armut und Not. Nur ganz wenige hätten eine bezahlte Arbeit gefunden, was jedoch nicht bedeute, dass die anderen nicht tätig wären. Vor allem die Frauen übernähmen die Erziehung, die Haushaltsführung oder den Anbau von Obst und Gemüse, das sie auf den Märkten verkauften. Die ehemalige britische Kolonie – damals Rhodesien – erlangte 1980 nach mehrjährigem Befreiungskrieg die Unabhängigkeit. Der erste Präsident, Robert Mugabe, etablierte ein autoritäres, von politischer Gewalt geprägtes Herrschaftssystem, das erst 2017 durch einen Militärputsch abgelöst wurde.

Doch geändert hat sich die Lage nicht. Die Weltgebetstags-Frauen mussten Teile ihrer Gottesdienstordnung den Regierungsstellen vorlegen. Kritisches kann man in der Gottesdienstordnung nur erahnen.

Die Vorsitzende der Nottulner Frauenhilfe, Edeltraud Below, freute sich, dass viele Frauen ins Johanneshaus gekommen waren, um sich über Simbabwe zu informieren.

Der Jahreskalender der Frauenhilfe sieht für das kommende Halbjahr folgende Programmpunkte vor: Vortrag von Pfarrerin Regine Vogtmann zum Thema „Glück“ (18. März), Vortrag über die Hospizbewegung (15. April), Maifeier mit offenem Singen und Maibowle (20. Mai) sowie ein gemeinsamer Besuch der Nottulner Eisdiele (17. Juni). Im Juli ist Sommerpause.

Die Frauenhilfe trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr im großen Gruppenraum des Johanneshauses und würde sich über frischen Wind auch durch junge interessierte Frauen freuen.