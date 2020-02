„Hier in Nottuln sind wir gut aufgestellt“, unterstrich am Mittwochnachmittag Christiane Lange vom Arbeitskreis Zahngesundheit im Kreis Coesfeld. Die zahnärztliche Vorsitzende des Arbeitskreises, Ursula Göller , hatte nun auch für die Eltern-Kind-Gruppe das Zertifikat „Kita mit Biss“. Der Kindergarten ist damit die fünfte Einrichtung in der Gemeinde, die sich die Auszeichnung des Präventionsprogramms verdient hat.

Ziel dieses Programms für Kindertagesstätten ist es, die frühkindliche Karies zu reduzieren, besser noch, sie komplett zu vermeiden und die Mundgesundheit zu fördern. Der Arbeitskreis weiß, dass schon sehr junge Kinder oftmals Karieserfahrung mit Folgen auch für die bleibenden Zähne haben. Die in den ersten beiden Lebensjahren von Eltern und pädagogischen Fachkräften geprägten Verhaltensweisen seien entscheidend für die spätere Entwicklung der Mundgesundheit. Eine enge Zusammenarbeit von Elternhaus und Kita sei ganz besonders wichtig.

In der Woche zuvor informierte Christiane Lange die Kinder bereits mit Unterstützung von Handpuppe Dr. Einstein über die Grundlagen der Zahnpflege. Erfreut erfuhr sie von der Kindergartenleitung Sandra Dienberg und Anja Beck, dass bei der Eltern-Kind-Gruppe alle 14 Tage Eltern als Zahnputzexperten mit den Kindern die richtige Zahnpflege trainieren. In dieser Woche zeigte Lange Eltern und Kindern, wie sie ihre eigene Zahnpasta herstellen können. Vier verschiedene Aromen hatte sie neben den Grundlagen Glycerin und Schlämmkreide mitgebracht, sodass jeder seinen Lieblingsgeschmack kreieren konnte.

Auch Dr. Barbara Holtgräwe lobte das Engagement von Eltern und Erzieherinnen. Die Nottulner Zahnärztin lädt regelmäßig die angehenden Schulkinder der Eltern-Kind-Gruppe in ihre Praxis zu einem Informationsbesuch ein.