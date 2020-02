SPD: „Dieser Stopp schadet der Gemeinde“

„Der Ratsbeschluss zum Stopp des barrierefreien Umbaus im Ortskern schadet der Gemeinde.“ Diese Feststellung traf SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Ludwig bei einer Nachbetrachtung des Themas in der jüngsten Fraktionssitzung.

Die Baumaßnahme (3. Bauabschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“) sei im Rat dank der Grünen, der ÖLiN, der UBG (bis auf eine Ausnahme), der FDP und großen Teilen der CDU gestoppt worden, weil insbesondere Anwohner, aber auch einige Bürger sich gegen die notwendige Fällung der Platanen ausgesprochen haben, erklärt die SPD in einer Pressemitteilung. Lese man die Forderung auf der Liste, die ca. 500 Bürger unterschrieben haben (hier wurde lediglich der Erhalt der Platanen abgefragt), so sei davon auszugehen, dass vielen die Tragweite ihrer Unterschrift nicht erläutert worden ist.

„Außer den vorgebrachten Emotionen, die man nachvollziehen kann, hat es kein Argument gegeben, welches für den Baustopp und die damit verbundenen erheblichen Auswirkungen gesprochen hat. Alle Fakten sprechen dagegen“, erklärt die SPD und weist auf einen verschwindend geringen ökologischen Nutzen der Bäume hin. Die SPD bezieht sich auf das Waldzentrum der Uni Münster, wonach ein gesunder Baum (Buche, 23 m) die Fähigkeit habe, etwa 12,5 kg COpro Jahr zu speichern. Zum Vergleich: Ein Mittelklasse-Pkw produziere bei einer Fahrtstrecke von 100 Kilometern durchschnittlich 15 kg COpro Person. Die SPD: „An gleicher Stelle wären fünf bis sechs neue, dafür aber gesunde und verkehrssichere Bäume gepflanzt worden, die uns ein neues Jahrhundert gute Dienste leisten und unser Stadtbild für folgende Generationen prägen würden.“

Aus Sicht der SPD führt der im Rat gefasste Beschluss zu negativen Auswirkungen:

Die Planung des 3. Bauabschnitts müsse neu aufgesetzt werden, was zu nicht unerheblichem Aufwand in der Verwaltung führe, der ansonsten neuen Projekten zugutegekommen wäre. Die beantragten und zu erwartenden Fördermittel in Höhe von 500 000 Euro seien verfallen. „Bereits im vergangenen Jahr wurden Fördermittel in Höhe von knapp 1 Million Euro zurückgegeben, weil oben genannte Ratsmitglieder ebenfalls kurzfristig entschieden, den zunächst im Rat beschlossenen barrierefreien Umbau der Aschebergschen Kurie und des Mühlengebäudes nicht mehr durchzuführen. Die Glaubwürdigkeit der Gemeinde beim Fördermittelgeber ist stark erschüttert, wenn nicht verloren gegangen. Das wirkt sich mit Sicherheit auf weitere Förderanträge aus.“

Da die Neuplanung bei einem Erhalt der Platanen keine 100-prozentige Barrierefreiheit bieten könne, sei die Zusage von Fördermitteln eher unwahrscheinlich. Der dann in zwei bis drei Jahren von der Gemeinde selbst zu finanzierende Umbau werde negative Auswirkungen auf den Handlungsspielraum der Gemeinde haben, erklärt die SPD. „Ob freiwillige Leistungen wie der Bau von geplanten Sportanlagen, Zuschüsse zu Kulturveranstaltungen oder notwendige Zahlungen für die Sekundarschule möglich sind, ist in Frage zu stellen.“ Und die SPD befürchtet, dass die Anliegerbeiträge wegen der fehlenden Fördermittel steigen werden.

Fazit der SPD-Fraktion: „Zusammenfassend ist festzustellen, dass die getroffene Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinde Nottuln hat, deren Tragweite, obwohl in der Ratssitzung von der SPD vorgetragen, ignoriert worden ist. Die Frage sei erlaubt, ob der Amtseid, den jedes Ratsmitglied geleistet hat, Schaden von der Gemeinde abzuwenden, hier nicht von einer Mehrzahl verletzt worden ist.“