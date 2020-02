Die Umgehungsstraße ist schon fast zwei Jahre in Betrieb. Jetzt werden die letzten Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 192 Hochstämme sind in diesen Tagen gepflanzt worden, Hecken kommen noch hinzu. „Wir haben so lange gewartet, bis der Boden sich gesetzt hat“, erklärt Brigitte Schlottbohm , Landespflegerin bei der Regionalniederlassung Münsterland des Landesbetriebs Straßen NRW.

Vor zwei Jahren seien bereits einige Ecken bepflanzt worden, da wo zum Beispiel Überflughilfen oder Blendschutz notwendig waren. Jetzt also die restlichen Arbeiten. Anschließend übernimmt erst die bauausführende Firma, später der Landesbetrieb die Unterhaltung und Pflege der Anpflanzungen.

Unter den Bäumen, die entlang der Trasse und auf angrenzenden Flächen gepflanzt worden sind, sind „ein bisschen mehr als die Hälfte“ Eichen, der Rest andere Sorten. Ist das in Zeiten des Eichenprozessionsspinners opportun? „Ja“, sagt Brigitte Schlottbohm, „wir sind gehalten, einheimische Gehölze zu pflanzen, und da sind die Eichen für unsere Region sehr typisch.“ Linde und Ahorn sind Alternativen, allerdings in Nottuln keine guten, wie Brigitte Schlottbohm erzählt. Es gebe einen Pilz im Boden, der diese Baumsorten schädigt, und in Nottuln habe man diesen bei Untersuchungen gefunden.

Trotzdem habe man bei der Planung die Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner im Blick gehabt, erklärt die Landespflegerin. Dort zum Beispiel, wo Straßen und Radwege die Umgehungsstraße queren, habe man andere Baumsorten gepflanzt.

Und wenn der Eichenprozessionsspinner sich der Eichen bemächtigt? Dann werde der Landesbetrieb dort, wo Menschen gefährdet sind, also etwa an Radwegen oder Bushaltestellen, ihn bekämpfen. Auch entlang der Daruper Straße vom Kreisverkehr Draum Richtung Ortseingang sind Eichen gepflanzt worden. Roswitha Roeing-Franke (CDU) hat in der jüngsten Ratssitzung die Frage aufgeworfen, wer für die Unterhaltung und vor allem für den Fall des Befalls durch den Eichenprozessionsspinner an dieser Stelle zuständig ist. Vereinbart worden sei, so Schlottbohm, dass in den ersten drei Jahren der Landesbetrieb, danach die Gemeinde es ist.