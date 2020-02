„Ein echtes Schmuckstück“

Im Beisein zahlreicher Gäste ist am Samstag (29. Februar) die neue Dreifachsporthalle an der Rudolf-Harbig-Straße eingeweiht worden. Bürgermeisterin Manuela Mahnke sprach von einem „echten Schmuckstück“.

Beigeordnete Doris Block , die gekonnt und charmant durch das Programm führte, wies mit Blick auf das Datum auf den Ausspruch hin: „Das kommt nur alle Schaltjahre vor.“ Das gelte im übertragenen Sinne auch für die neue Halle. Ein so großes Hochbauprojekt sei für die Gemeinde nichts Alltägliches, vielmehr etwas ganz Besonderes.

Bürgermeisterin Manuela Mahnke dankte in ihrer Rede allen, die an der Konzeption und dem Bau der Halle mitgewirkt haben. Die Entscheidung für einen Hallenneubau sei richtig gewesen. Ob die Bezeichnung „Sporthalle an der Rudolf-Harbig-Straße“ dauerhaft so bleiben soll, darüber könne man sicherlich mal nachdenken, brachte die Bürgermeisterin die Idee einer Namensgebung für die neue Halle ins Gespräch (weiterer Text folgt).

Eindrücke von der Einweihungsfeier vermittelt die anhängende Fotostrecke.