Um sich beruflich zu orientieren, hat Simon Stüper einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) an der Liebfrauenschule in Nottuln begonnen. Eine spannende und abwechslungsreiche Zeit, in der er viel über Zwischenmenschliches lernen und persönlich wachsen kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Simon Stüpers Alltag beginnt mit einen Blick auf den Stundenplan: Während der 1. und der 4. Unterrichtsstunde begleitet der 18-Jährige Klassen der Stufen 5 bis 7 und unterstützt die Pausenhelfer. Am Nachmittag geht es rüber in die Angebotsgestaltung für die Schülerinnen und Schüler der Übermittagsbetreuung. Seit Dezember vergangenen Jahres absolviert Simon Stüper über die Freiwilligen Sozialen Dienste ( FSD ) im Bistum Münster seinen BFD an der Liebfrauenschule.

Simon Stüper macht an der Liebfrauenschule Nottuln seinen Bundesfreiwilligendienst, seine Praxisanleiterin ist Schulsozialarbeiterin Janina Enning. Foto: Liebfrauenschule Nottuln

Seine Aufgabengebiete sind die Unterstützung der Schulsozialarbeit und der Übermittagsbetreuung sowie die unterstützende Unterrichtsbegleitung. Mit seiner Praxisanleiterin Janina Enning , Schulsozialarbeiterin an der Liebfrauenschule, spricht Simon Stüper regelmäßig seine Aufgaben ab: „Mein Aufgabengebiet ist so vielfältig und abwechslungsreich, weil ich mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen arbeite und in verschiedenen Bereichen eingesetzt werde. Es macht mir unglaublich viel Spaß und ich bin froh, mich für den Freiwilligendienst an der Liebfrauenschule entschieden zu haben.“

Besonders Janina Enning schätzt seine Mitarbeit sehr: „Dank Simons Unterstützung kann ich mehr Projekte ins Leben rufen. Simons Freiwilligendienst ist eine Bereicherung für alle, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler.“ Gemeint sind damit unter anderem seine Unterstützung in der Etablierung von Pausenhelfern oder die Angebotsgestaltung in der Übermittagsbetreuung. „Simon kann dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen und hat beispielsweise für die Kinder der Übermittagsbetreuung eine längerfristige Olympiade ins Leben gerufen.“

Auf die BFD-Stelle aufmerksam geworden ist der 18-Jährige durch eine Bekannte. „Ich befand mich in einer beruflichen Orientierungsphase, und da kam die Information der freien Stelle genau zur rechten Zeit. Da ich die Schule von früher her kannte, war die Entscheidung für die Stelle schnell getroffen.“ Simon Stüper hat den Kontakt über die Schule gesucht, die dann mit der Trägerschaft der Freiwilligen Sozialen Dienste (FSD) im Bistum Münster gGmbH in Verbindung trat. Er nutzt den BFD als Lern- und Orientierungsphase. Nach seinem Dienst möchte er bei der Feuerwehr tätig werden.

Die Liebfrauenschule bietet neben dem Bundesfreiwilligendienst auch Praktikumsplätze für angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an. Interessierte für den BFD können sich an der Liebfrauenschule, Burgstraße 47 in Nottuln, bei Janina Enning, 0 25 02/ 22 16 22 oder per Mail Enning-j@bistum-muenster.de, oder aber bei der Freiwillige Soziale Dienste (FSD) gGmbH, Hafenstraße 29/31 in 48153 Münster, 02 51/ 3 84 50 20, info@fsd-muenster.de melden. Interessierte für ein Praktikum wenden sich direkt an Janina Enning.