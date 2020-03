Die Initiative „Kirche Kunst Kultur“ der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde hat ihr Veranstaltungsprogramm 2020 für das Friedenshaus in Appelhülsen in trockenen Tüchern und stellt nun den neuen Flyer vor, der druckfrisch erschienen ist.

Die Kulturreihe beginnt am 5. April (Sonntag) gleich mit einem Höhepunkt: Die Irish-Folk-Band „Crosswind“ macht auf ihren deutschlandweiten Tourneereisen einen Zwischenstopp in Appelhülsen und wird ab 18 Uhr das Friedenshaus in einen irischen Pub verwandeln. Der Vorverkauf hierfür beginnt am kommenden Montag (9. März).

Nach den Sommerferien sind am 16. August (Sonntag) die Jazzpoeten aus Münster zu Gast, ein echter Leckerbissen für Jazzliebhaber, Chanson-Freunde und Comedy-Fans gleichermaßen.

Im späten Herbst wird dann am 15. November (Sonntag) „Der kleine Prinz“ aufgeführt. Jessica Burri aus Recklinghausen erzählt die Geschichte des berühmten Buchhelden und begleitet die Poesie auf dem harfenähnlichen Dulcimer mit Musikstücken von Erik Satie und Claude Debussy.

In der Sommerzeit wird darüber hinaus schon seit vielen Jahren die „Radwegekirche“ angeboten. Vom 21. Juni bis zum 30. August lädt das Friedenshaus wieder an jedem Wochenende zum Verweilen am Nachmittag ein, mit wechselnden Kunstausstellungen, spontan für Radwanderer und Spaziergänger, angemeldet auch für größere Gruppen. Der neue Flyer gibt darüber hinaus Hinweise auf das monatliche Frauenkino an jedem ersten Mittwoch im Monat.

Ausgelegt wird der Flyer in den Kirchengemeinden, bei den Vorverkaufsstellen Dammann – Alles für ein schönes Zuhause (Nottuln) und Lenfers – Wohnen und Schenken (Appelhülsen) sowie in weiteren Geschäften des Ortes und der umliegenden Gemeinden. Das Programm kann überdies auf der Internetseite der Kirchengemeinde eingesehen werden.