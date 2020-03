Tagein, tagaus gehen die Freundinnen Emma Liefländer und Emma Zumbusch , bewaffnet mit Eimer und Schüppe, in Richtung Spielplatz am Bürgermeister-Eberhardt-Weg in Appelhülsen. Mit den Worten: „Mama, wir machen den Bach sauber!“ sieht Mutter Maren Liefländer die beiden Zehnjährigen um die Ecke verschwinden. Einige Zeit später kommen sie mit kaputtem Altglas, Papiermüll, Plastik und diversem anderen Müll wieder. Auch eine kaputte Pferdedecke, alte Fahrradschläuche, Porzellan, Gepäckträger, Umverpackungen von Rindenmulch und mehrere kaputte Bälle haben die Mädchen schon aus dem Bach gesammelt. „Warum entsorgen die Leute ihren Müll nicht in ihren Mülltonnen? Sie machen ihre eigene Welt kaputt, wenn der Müll weiter in der Natur verteilt wird!“, meinen die beiden jungen Appelhülsenerinnen und appellieren an alle, den Müll nur ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht in der Natur zu verteilen.