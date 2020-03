Das neuartige Coronavirus beschäftigt auch die Gemeindeverwaltung Nottuln. Bürgermeisterin Manuela Mahnke informierte am Mittwochabend die Politik im Ausschuss für Gemeindeentwicklung darüber, dass die Gemeinde in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld stehe. Ferner habe man mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK Gespräche geführt. Für Freitag (6. März) sei ein Treffen der Ordnungsamtsleiter der kreisangehörigen Kommunen mit dem Kreis Coesfeld angesetzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Die Bürgermeisterin warb in der Sitzung für ein besonnenes Vorgehen. Panik sei nicht angebracht. Sollte sich das neuartige Virus auch in Nottuln ausbreiten, sei die Gemeinde mit einem Maßnahmenplan bestens aufgestellt. „Wir sind vorbereitet“, sagte Bürgermeisterin Manuela Mahnke.

Das neuartige Virus, das den offiziellen Namen „SARS-CoV-2“ erhielt und das eine Atemwegserkrankung mit grippeähnlichen Symptomen auslöst, die als „COVID-19“ bezeichnet wird, beschäftigt viele Menschen rund um die Uhr. Die Zahl der Infizierten verändert sich fortlaufend. In der Nachbargemeinde Senden wurde das Virus bei nunmehr 13 Personen nachgewiesen, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Die Gemeinde Nottuln hat ähnlich wie der Kreis Coesfeld auf ihrer Homepage (www.nottuln.de) einige grundsätzliche Informationen zum Corona-Virus zusammengestellt. Unter anderem verweist die Gemeinde Nottuln auf die Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“, die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herausgegeben worden ist. Diese Broschüre liegt in der Zentrale der Gemeindeverwaltung (Stiftsplatz 7/8) zur Mitnahme aus. In der Broschüre finden sich zahlreiche Hinweise darauf, wie man sich auf Notfälle vorbereiten kann. Unter www.bbk.bund.de steht das Heft auch zum Download bereit.

Informationen zum Corona-Virus und zu entsprechenden Verhaltensmaßnahmen gibt es ferner auf den Internetseiten des Kreises Coesfeld (www.kreis-coesfeld.de), des NRW-Gesundheitsministeriums (www.mags.nrw/coronavirus), des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de), des Bundesgesundheitsministeriums (www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.infektionsschutz.de).

Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld hat zudem ein Info-Telefon geschaltet, das unter der Rufnummer 0 25 41/18 53 80 (montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr) zu erreichen ist. Die Experten geben darüber Auskunft, was zu tun ist, wenn Personen befürchten, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, weil sie sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben oder Kontakt mit einer Person hatten, die an dem Virus erkrankt ist.

„Bei normalen Erkältungserscheinungen sollten Betroffene am besten zuhause bleiben“, rät Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Coesfeld. „Eine Testung auf das Coronavirus ergibt auch nur dann Sinn, wenn Zeichen eines grippalen Infektes und weitere Risikofaktoren vorliegen“, erklärt Dr. Völker-Feldmann. Für Personen mit Symptomen wie Fieber oder Atemnot gilt nach wie vor: Telefonisch den Hausarzt kontaktieren und das weitere Vorgehen besprechen. Für kleine Kinder und Schwangere besteht aus ärztlicher Sicht keine besondere Gefährdung.