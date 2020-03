Das KünstlerinnenForum MünsterLand (KFM), nach eigenen Angaben das einzige Netzwerk für Künstlerinnen und Frauen in Kulturberufen in Münster und dem Münsterland, möchte im kommenden Jahr mit der Veranstaltung „KunstOrt MünsterLand 2021“ seine erfolgreiche Projektreihe fortsetzen. Die Reihe startete 2011 mit dem Thema „Wechselbeziehung Natur – Mensch“. 2016 folgte der zweite Teil mit dem Titel „Altes Stroh zu neuem Gold“. Nun soll 2021 der dritte Teil unter dem Titel „Vielfalt“ realisiert werden. Zur Bewerbung sind alle Künstler und Künstlerinnen mit Wohnort im Münsterland eingeladen.

Die Projekt-Idee verfolgt das Ziel, dass die Vielfalt der Kunst auf die Vielfalt des Münsterlandes trifft. Es sind Aspekte wie zum Beispiel Klimawandel, Biodiversität und Landwirtschaft, Digitalisierung und wirtschaftlicher Strukturwandel, Bewahrung kultureller Traditionen und ihre Veränderung, die das Projekt künstlerisch erforschen will.

Im Vorfeld der für 2021 geplanten Kunstausstellungen gibt es drei Inspirationsveranstaltungen: Die Veranstaltung zum Thema „Vielfalt im kulturellen Miteinander“ findet am 7. April (Dienstag) von 10 bis 16 Uhr im „kult Westmünsterland“ in Vreden statt (www.kult-westmuensterland.de); Anmeldung: bis zum 31. März per Mail an kleinsteinberg@t-online.de

Die Veranstaltung zum Thema „Vielfalt in Ökologie“ findet am 23. April (Donnerstag) von 10 bis 12 Uhr im Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld auf dem Alten Hof Schoppmann in Darup statt (www.naturschutzzentrum-coesfeld.de); Anmeldung bis zum 16. April per Mail an kleinsteinberg@t-online.de. Das Naturschutzzentrum bietet den Künstlern einen wissenschaftlichen Impulsvortrag sowie eine Einführung in die Pflanzenwelt der Säume im Kontext seiner Initiative „Vielfalt am Wegesrand“.

Die Veranstaltung zum Thema „Vielfalt im Strukturwandel“ findet am 28. April (Dienstag) von 14.30 bis ca. 17 Uhr in der ehemaligen St.-Barbara-Kaserne in Dülmen statt. Anmeldung bis zum 21. April per Mail an kleinsteinberg@t-online.de

Im Jahr 2021 folgen vier Ausstellungen der künstlerischen Exponate an vier Kunstorten des Münsterlandes. Die Teilnehmer erhalten ein Künstler-Honorar. Die Ausschreibung steht zum Download auf der Projekt-Homepage zur Verfügung: www.kunstort-muensterland.de/ausschreibung-2021