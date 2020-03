Dank für außergewöhnlichen Einsatz

Nein, großartig werben für dieses Angebot muss Christiane Schabos nicht. Bereits seit mehreren Jahren bietet die Liebfrauenschule im Rahmen des Wahlangebotes die Ausbildung zum Sporthelfer an. Aktuell nehmen wieder 20 Jugendliche aus der Jahrgangsstufe neun an dieser einjährigen Ausbildung teil. „Eine tolle Truppe“, lobt Schabos ihre Schüler, die mit großer Begeisterung jeden Montag zu den zwei Schulstunden für den Sporthelferlehrgang kommen.

Hier an der Liebfrauenschule gebe es wirklich ein außerordentliches Engagement, meint auch Sportreferentin Anja Focke von der Sportjugend des Kreissportbundes ( KSB ) Coesfeld. Focke und Sporthelfer-Beraterin Daniela Bäumer-Lanfer , ebenfalls bei der Sportjugend aktiv, waren am Montag in den Unterricht gekommen. Nicht mit leeren Händen. Denn als Geschenk für das besondere Engagement von Schule und Schülern hatten sie einen gut gefüllten Ballsack mitgebracht.

„Die angehenden Sporthelfer sollen lernen, zum Sport anzuleiten“, formuliert Christiane Schabos. An der Liebfrauenschule geht es vor allem darum, die jüngeren Kinder aus den Jahrgangsstufen fünf und sechs anzuleiten. Und das funktioniert gut. Ausgebildete Sporthelfer betreuen in diesem Schuljahr zwei Ballsport-AGs, eine weitere Sporthelferin kümmert sich donnerstags um das Sportangebot der Übermittagsbetreuung.

Die Ausbildung gliedert sich in Theorie und Praxis. Dabei bleibt Spielraum für persönliche Vorlieben. Es geht nicht nur um klassische Sportarten wie Fußball oder Basketball, „kürzlich haben wir uns auch mit Kick-Boxen beschäftigt“, erzählt die Lehrerin. Zur Ausbildung gehört auch eine Hospitation bei einem Sportverein. Am Ende des Schuljahres erhalten die Schüler ein Zertifikat. Vom Landessportbund gibt es als kleines Dankeschön ein Sporthelfer-T-Shirt.

Die Sportjugend im KSB Coesfeld unterstützt das Engagement der Schulen mit Rat und Tat. „Die Zusammenarbeit mit der Sportjugend läuft super gut“, sagt Christiane Schabos. Die Sportjugend veranstaltet einmal im Jahr ein Sporthelfer-Forum im Kreis, bei dem sich die Jugendlichen austauschen können. Außerdem geht die Sportjugend auch in den Unterricht, so wie am Montag. Da informierten Anja Focke und Daniela Bäumer-Lanfer über den organisierten Sport und über die Arbeit der Sportjugend.

Den jungen Sporthelfern misst die Sportjugend eine große Bedeutung bei. „Die Jugendlichen erhalten eine sehr qualitätsvolle Ausbildung“, betont Anja Focke. Wer möchte, kann sich weiterqualifizieren und auch die Jugendleitercard (JuLeiCa) erwerben. Letztlich sei die Sporthelfer-Ausbildung eine Vorstufe zum Übungsleiter.