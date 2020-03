Starke Frauen im Fokus

„Alles gut gefüllt!“, freute sich am Sonntagmorgen Ulla Wolanewitz im Gasthaus Denter. Rund 80 Frauen und auch ein paar Männer konnte die Vorsitzende von „Kunst & Kultur Nottuln“ dort zum Kulturfrühstück am Internationalen Frauentag willkommen heißen. Besonders begrüßte sie den Bürgermeisterkandidaten Dr. Dietmar Thönnes und seinen Partner Dr. Christian Gramatzki sowie die Kölner Regisseurin Anna Ditges unter den Besuchern.

Als erste „Amtshandlung“ genossen alle das Angebot des Frühstücksbüffets und wurden dabei von Bernhard Schöppner am Piano mit Tischmusik verwöhnt. Anschließend erinnerte Ulla Wolanewitz an starke Frauen. Zunächst präsentierte sie schmunzelnd mit Pippi Langstrumpf „eine Heldin, die alle kennen“.

Ihre Recherche zu Nottulner Heldinnen hatte die Journalistin allerdings zu einer weniger bekannten Frau geführt. Sie erzählte ihren Zuhörern von Anna Maria Theresia von der Recke zu Steinfurt (1723– 1780), die die zweitletzte Äbtissin im Stift Nottuln war. In ihrem Amt hatte sie weitreichende, sowohl weltliche als auch kirchliche, Machtbefugnisse.

Beim Ausflug in die Weltgeschichte schaute Ulla Wolanewitz auf Clara Zetkin, die bereits 1892 die Frauenzeitschrift „Gleichheit“ herausgebracht hatte. 1911 sorgte Zetkin mit dafür, dass der Internationale Frauentag ins Leben gerufen wurde. In ihrem Vortrag folgte die Nottulnerin dann Marie Juchacz, die 1919 die Arbeiterwohlfahrt gründete. Nicht unerwähnt blieben natürlich die vier „Mütter des Grundgesetzes“, Helene Weber, Elisabeth Selbert, Frieda Nadig und Helene Wessel. „Die Damen waren ihrer Zeit weit voraus“, betonte Ulla Wolanewitz und freute sich, dass nach drei von ihnen, „denen wir viel zu verdanken haben“, in Nottuln Straßen benannt sind.

Sie erinnerte an Frauenförderung im Kreis Coesfeld und bedauerte, dass mittlerweile alle eigenständigen Regionalstellen für Gleichstellung geschlossen worden seien und heute von den Verantwortlichen nur als Thema neben anderen bearbeitet würden. Positiv vermerkte sie, dass in der Sprache wachsamer mit Übergriffen von Männern auf Frauen umgegangen werde, dass etwa die Tötung der Ehefrau auch „Mord“ und nicht nur „Beziehungstat“ genannt werde. „Wir müssen wachsam bleiben, auch in der Sprache.“ Zum Schluss ihres Impulsvortrags hatte sie ein Foto finnischer Politikerinnen mitgebracht. Dort dominieren aktuell Frauen die Politik. „Heute noch sehr ungewöhnlich, deshalb besonders erwähnenswert! Es ist ganz viel erreicht worden, aber noch ganz viel Luft nach oben.“

Über die Begegnung mit einer starken Frau, „die man nie mehr vergisst“, berichtete dann Anna Ditges. Die Regisseurin war durch Zufall auf Hilde Domins ersten Gedichtband mit dem Titel „Nur eine Rose als Stütze“ gestoßen. „Es hat mir sehr viel bedeutet, diese Gedichte zu lesen.“ Bereits kurz darauf habe sie den Kontakt zu der streitbaren, unkonventionellen Lyrikerin gesucht, und in rund zwei gemeinsamen Jahren sei der Film „Ich will dich – Begegnungen mit Hilde Domin“ entstanden.

Manchmal sei es nicht leicht gewesen, mit ihrem Temperament umzugehen, erinnerte sich die Filmemacher an die Zeit mit der großen Dame der deutschen Nachkriegsliteratur, deren Urenkelin sie hätte sein können. „Aber sie ist mir heute, auch nach ihrem Tod noch ganz nah!“ Es sei Hilde Domin wichtig gewesen, für sich und andere einzustehen. Auch Versöhnung sei ihr wichtig gewesen. Deshalb sei die Jüdin auch zurück nach Deutschland gekommen. „Sie war ein Mensch des Dennoch“, so Ditges.

Die Taube des Dennoch, die mit nur einem Flügel dennoch fliegen konnte, lernten die Gäste des Kulturfrühstücks dann in dem packenden Film von Ditges über Hilde Domin kennen, der im Internet noch einmal anzuschauen ist.