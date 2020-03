Er ist Bauer mit Leib und Seele. Acht Jahre lang stand Johannes Röring , der auch CDU-Bundestagsabgeordneter ist, dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband als Präsident vor. Eine Zeit, in der er neue Initiativen wie die „Offensive Nachhaltigkeit“ auf den Weg brachte, gleichzeitig aber auch viel Kritik einstecken musste. Dem Schlaun Cirkel Nottuln ist es gelungen, den Landwirt und Politiker für eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Nottuln zu gewinnen. Am Montag (16. März) spricht Röring zum Thema „Probleme und Zukunft der Landwirtschaft im Münsterland“. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Saal des Landgasthofes Arning.

Gerade in den letzten Monaten haben auch die hiesigen Landwirte durch Proteste mit Trecker-Korsos ihren Unmut über die Agrarpolitik der Bundesregierung kundgetan, sei es nun über die neue Düngemittelverordnung oder die mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit, erinnert der Schlaun Cirkel. „Dieses Thema ist auch für Nottuln so aktuell, dass wir uns entschlossen haben, allen Interessenten die Möglichkeit zu geben, sich aus erster Hand zu informieren“, betont Dr. Bernhard Schulze Langenhorst, Vorstandsmitglied des Cirkels.

Die Sorgen und Nöte des Berufsstandes kennt Röring. Und er sieht den Veränderungsdruck. „Die Gesellschaft sieht uns heute anders als vor 15 oder 20 Jahren; mir war klar, wir Bauern müssen uns ändern, wenn wir auch zukünftig weiter in gesellschaftlichem Frieden produzieren wollen“, bilanzierte er vor Kurzem. Und er stellte auch fest: „Wir müssen mehr denn je inhaltlich argumentieren und mit Fachwissen überzeugen. Dass das Leben am Ende immer auch aus politischen Kompromissen besteht, ist bei den Bauern noch nicht sehr verbreitet.“

Der Schlaun Cirkel freut sich auf zahlreiche Gäste. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.