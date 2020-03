Schule wird dreizügig

„Wie bereits mit dem bischöflichen Schulträger vereinbart, soll ein dreizügiger Ausbau der Sekundarschule erfolgen. Es soll bei der Ausgestaltung des zu schließenden Vertrages darauf Wert gelegt werden, dass eine Vierzügigkeit der Schule bei Vorliegen ‚guter‘ Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Kooperation mit anderen Schulen, möglich ist.“ Das ist der Wortlaut der Entscheidung, den der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend zum Thema Liebfrauenschule getroffen hat.

Der Beschluss zu diesem von der Verwaltung vorgelegten Vorschlag fiel bei drei Enthaltungen aus den Reihen der UBG mit 17 Ja-Stimmen einstimmig. Leicht modifiziert worden war der Verwaltungsvorschlag zuvor auf Anregung der Grünen (14 Ja-, drei Enthaltungen, drei Nein-Stimmen aus den Reihen der SPD ). Die ursprüngliche Formulierung, dass man versuchen solle, eine „ausnahmsweise“ Vierzügigkeit im Vertrag zu vereinbaren, war gestrichen worden. Damit soll die Chance einer dauerhaften Vierzügigkeit gegeben bleiben.

Dem vorausgegangen war die Vorberatung im Sozialausschuss, in dem sich neben den Ausschussmitgliedern auch die Elternvertreter zu Wort gemeldet hatten. Ihre Bürgeranregung, Verhandlungen zu führen mit dem Ziel der Vierzügigkeit der Liebfrauenschule, wurde in beiden Ausschüssen mehrheitlich abgelehnt. Im Haupt- und Finanzausschuss standen 13 Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen aus Reihen der CDU sowie fünf Gegenstimmen (UBG, FDP) gegenüber.

Ebenfalls mehrheitlich abgelehnt wurde in großen Teilen der Antrag der UBG. Über den Teil des Antrages, in dem Verhandlungen mit dem Ziel der Vierzügigkeit der Liebfrauenschule gefordert wurden, wurde nicht abgestimmt, weil der Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung der weitergehende war. Abgelehnt wurde die Forderung, mit dem bischöflichen Generalvikariat zu klären, was an Verhandlungsergebnissen öffentlich gemacht werden könne. Das war inzwischen geschehen. Das Bistum hatte erklärt, dass außer dem Hinweis, dass der vierte Zug „mehrere Millionen“ koste, mehr nicht bekannt gegeben werden solle. Abgelehnt wurde auch die Forderung, die Frage der realistischen Ausbaukosten der Sekundarschule und des Gymnasiums zu debattieren. Und abgelehnt wurde die Forderung nach extern moderierten Verhandlungen mit dem Ziel der Sicherstellung der Vierzügigkeit. Einstimmig angenommen wurde hingegen der Teil des UBG-Antrages, in dem gefordert wurde, mit dem Bistum infrastrukturelle Kooperationen zwischen Sekundarschule und Gymnasium auszuloten, mit dem Ziel Geld einzusparen und die vorhandene Vernetzung der Schulen zu festigen.

Eine Bürgeranregung des Nottulners Lukas Laakmann enthielt zwei Forderungen. Die Forderung, auswärtige Grundschulen dazu zu bewegen, nicht mehr für den Besuch ihrer Schüler an der Liebfrauenschule zu werben, wurde einstimmig abgelehnt, weil es sich um innere Angelegenheiten der Schulen handele. Die Forderung nach Einstellung der Buslinie 682, die vor allem dem Schülerverkehr von Rorup nach Nottuln dient, soll im Gemeindeentwicklungsausschuss besprochen werden.