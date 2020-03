Entscheidung seit Jahren überfällig

Bevor im Sozialausschuss empfehlend und anschließend im Haupt- und Finanzausschuss endgültig über das Thema Liebfrauenschule abgestimmt wurde, bot der Sozialausschuss noch einmal die Gelegenheit, die Argumente auszutauschen. Auch die Eltern- und Schülervertreter konnten sich zu Wort melden.

Zunächst verlas Beigeordnete Doris Block ein Schreiben des Bischöflichen Generalvikariats. Dort war man mehr als irritiert, dass die UBG über die Zeitung neue Verhandlungen „in Ruhe und Sorgfalt“ gefordert hatte. In der Beiratssitzung am Tag zuvor sei das mit keinem Wort zur Sprache gebracht worden. Dr. William Middendorf erklärte, dass das Bistum eine zeitnahe Lösung brauche, um die Bauplanung beginnen zu können. Wie Ausschussvorsitzende Claudia Jürgens später ergänzte, braucht das Bistum die Entscheidung bis Mai, dann werde bereits der Haushalt für 2021 aufgestellt.

Die Entscheidung für die Zügigkeit der Schule sei seit Jahren überfällig, erklärt das Bistum. Und diese Entscheidung liege ganz allein in der Hand der Gemeinde. Eine Diskussion mit einem externen Moderator lehnte Middendorf ab, die Gemeinde solle schnell entscheiden. Auch, um das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten.

Heinrich Willenborg , Leiter der Liebfrauenschule, zeigte im Einzelnen auf, dass bei einer Dreizügigkeit im Vergleich zu einer Vierzügigkeit die verschiedenen Differenzierungsmöglichkeiten nicht mehr in jedem Fall zu gewährleisten seien (das Wahlpflichtangebot Französisch sei indes davon nicht berührt, das bleibe auf jeden Fall erhalten). Mit der geringeren Differenzierung werde auch die individuelle Förderung geringer. Von der Klassengröße (25 Kinder, in Ausnahmen plus ein Kind) werde man nicht abrücken. Mit dieser Ansage sei man gestartet, pädagogisch sei es gewollt, und viele Räume böten das Potenzial für größere Klassen gar nicht. „90 Kinder in drei Klassen, das wird es nicht geben!“ Die Sorge, dass bei Auslastung der drei Züge der Weg vom Gymnasium zur Liebfrauenschule schwerer wird, sei berechtigt. „Da wird es dann nur noch über Wartelisten gehen.“ Auch heute würden doch nicht alle Kinder aufgenommen, wollte Ludger Jaxy (ÖLiN) von Willenborg bestätigt wissen. Die Aufnahme habe Grenzen, erklärte dieser, es gebe Förderschwerpunkte, die die Schule nicht bediene.

Die UBG setzte sich noch einmal mit Nachdruck für das „erklärte Ziel Vierzügigkeit“ und den entsprechenden Wunsch der Elternschaft ein. Der in ihrem Antrag formulierten Forderung, dass man mit dem Bistum über die Veröffentlichung bisheriger Verhandlungsergebnisse sprechen solle, war man bereits nachgekommen, sagte Claudia Jürgens. Bis auf den Hinweis, dass ein vierter Zug „mehrere Millionen“ kosten werde, hatte das Bistum allerdings weitere Veröffentlichungen abgelehnt.

Dem Vorschlag von Jutta Tiefenbach (UBG), Raumkapazitäten des Gymnasiums zu nutzen, um Liebfrauenschüler dort zu beschulen, begegnete Heinrich Willenborg (wie sein Vorgänger Ulrich Suttrup vor einigen Jahren, als die Idee schon mal diskutiert worden war), skeptisch. Die Verteilung auf zwei Standorte sei nicht nur organisatorisch, sondern auch pädagogisch schwierig.

Manfred Gausebeck (SPD) zeigte sich verwundert über den Wunsch der UBG, „noch einmal in Ruhe zu verhandeln“: „Wir haben das nicht holterdipolter entschieden, sondern sehr lange diskutiert.“ Die Verwaltung nahm er ausdrücklich aus der Schusslinie. Die habe den von der Politik einstimmig beschlossenen Handlungsrahmen genau umgesetzt.

Das bestätigte auch Hartmut Rulle (CDU). Alle hätten die Vierzügigkeit gewollt, der Verwaltung aber mit auf den Weg gegeben, dass im Falle, dass man zu keinem Ergebnis kommt, dann die Dreizügigkeit festgelegt werden solle. Der UBG warf er vor, Hoffnungen zu schüren, die nicht erfüllt werden können. Vor allem brauche das Bistum jetzt schnell eine Entscheidung, um planen zu können.

Ja, die UBG habe dem Handlungsrahmen für die Verwaltung damals zugestimmt, gab deren Fraktionsvorsitzender Jan Van de Vyle zu. Man sei aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. „Und bei Verhandlungen müssen sich beide Partner aufeinander zubewegen.“

Schulpflegschaftsvorsitzende Barbara Geßmann wies unter anderem erneut darauf hin, dass man in Zukunft mit deutlich steigenden Schülerzahlen rechnen müsse, weil die Jahrgänge wieder geburtenstärker würden. Außerdem stünde im Kontrast zueinander, die Schule auf Dreizügigkeit reduzieren zu wollen und auf der anderen Seite Baugebiete zu schaffen, um Familien anzusiedeln.

Schülersprecherin Rike Allendorf wünschte sich für jedes Kind in Nottuln die ortsnahe gute Bildung, „die auch ich genießen darf“.

Dirk Kentrup verwies darauf, dass ein Ausbau zweifellos teuer sei, aber eine kommunale Schule teurer wäre. Außerdem habe man mit der Hauptschulschließung schon viel Geld gespart.