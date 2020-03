Mit zehn Ja-Stimmen bei sieben Enthaltungen und drei Gegenstimmen hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde am Dienstagabend den Haushaltsplanentwurf 2020 gebilligt.

Im Ausschuss wurde noch über einzelne Veränderungen abgestimmt. Mit knapper Mehrheit (zehn Ja, acht Nein von UBG , SPD und ÖLiN, zwei Enthaltungen) wurde entschieden, 770 000 Euro für einen Kunstrasenplatz in Darup einzustellen, diesen Posten aber mit einem Sperrvermerk zu versehen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Fördergelder aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ nicht verloren gehen. Das wären 500 000 Euro, sodass der Eigenanteil der Gemeinde bei 270 000 Euro läge. Die Bezirksregierung habe auf Nachfrage die Sorge geäußert, dass die Förderung im nächsten Jahr kontingentiert wird, erklärte Beigeordnete Doris Block.

Auf Vorschlag der SPD werden 100 000 Euro ins Budget für den Öffentlichen Nahverkehr eingestellt, „damit wir in diesem Bereich handlungsfähig sind“, wie Wolfgang Danziger erklärte (14 Ja, vier Nein, eine Enthaltung). Von allen anderen Fraktionen abgelehnt wurde der Vorschlag der Grünen, die eingestellten 80 000 Euro Planungskosten für einen vierten Abschnitt der Ortskernsanierung herauszunehmen.

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplanentwurf hatte die Verwaltung auf Wunsch der Politik grobe Schätzungen zu den großen priorisierten Vorhaben der nächsten Jahre gemacht. Allerdings seien die Zahlen nur „Platzhalter“, die sowohl in der Höhe als auch in der Verteilung über die Jahre absolut unwägbar seien, erklärte Beigeordnete Doris Block. Für die Umbaumaßnahmen am Gymnasium und an der Liebfrauenschulen hatte die Verwaltung zum Beispiel je 7 Millionen Euro eingesetzt. Für die 19 gelisteten Projekte ergab sich so eine Gesamtsumme von rund 34 Millionen Euro. Nach den überschlägigen Berechnungen würde der Haushalt spätestens 2022 in die Knie gehen. Die liquiden Mittel würden ausgehen, die Entnahme aus dem Eigenkapital die 5-Prozent-Hürde reißen, die Tilgungsleistungen auf 1,6 Millionen steigen.