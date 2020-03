Die zu sanierende Straße ist mit rund 300 Metern nicht besonders lang. Aber die Arbeiten sind umfangreich: In der Indus­triestraße in Appelhülsen wird seit Ende Juli vergangenen Jahres gebaut.

Die neuen Regen- und Abwasserkanäle sind samt der notwendigen Anschlüsse bereits verlegt, im hinteren Bereich sind inzwischen Asphalttragschicht und Bindeschicht eingesetzt, im vorderen Bereich soll dies in der übernächsten Woche geschehen, berichtet Dipl.-Ing. Daniel Krüger von den Gemeindewerken. Der Rahmen (Bordsteine, Rinnen etc.) und die Nebenanlagen seien insgesamt so gut wie fertig.

Für den 28./29. März ist der Einbau der Deckschicht vorgesehen. „Das muss in einem Zug geschehen“, erklärt Krüger. Die Straße sei dann nicht befahrbar, die Anlieger seien informiert.

Alle geplanten Arbeiten stehen allerdings unter dem Wetter-Vorbehalt. „Aber wir haben der Firma für die Maßnahme ein Jahr Zeit gegeben“, sagt Daniel Krüger. „Da haben wir noch genug Puffer.“