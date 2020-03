Das Bistum Münster empfiehlt Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen, alle Veranstaltungen, die nicht zwingend durchgeführt werden müssen, abzusagen oder zu verschieben. So sollen Ausflüge und Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen bis zum Ende der Osterferien abgesagt werden. In Nottuln und Darup fallen die Messdienerfahrten zu Ostern aus, auch das Räppeln wird in diesem Jahr nicht stattfinden, erklärte Pfarrdechant Caßens. „Leider muss die Kinderkirche in diesem Monat aufgrund des Coronavirus ausfallen“, teilt das Organisationsteam mit.

Für die Erstkommunionfeiern im Frühjahr empfiehlt Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp, mit Absagen zu warten. So verfährt auch die Nottulner Gemeinde.

Die Gottesdienste an diesem Wochenende werden durchgeführt. Menschen aus Risikogruppen (ältere, gesundheitlich vorbelastete Menschen) wird empfohlen, auf den Besuch zu verzichten. Die Seelsorger, Kommunionhelfer, Messdiener sind aufgerufen, ihren Dienst bei Krankheitssymptomen nicht mehr auszuüben. „Ob nach Sonntag noch Gottesdienste stattfinden, wissen wir noch nicht. Da warten wir die Empfehlungen aus Münster ab“, so Norbert Caßens. Aufgrund der Infektionsgefahr werden die Gottesdienste in der Krankenhauskapelle bis auf Weiteres nicht gefeiert.

Das Kreisbildungswerk Coesfeld hat eine zeitweilige Unterbrechung des Unterrichtsbetriebs ab Montag (16. März) beschlossen. Diese gilt flächendeckend, also auch in Nottuln.

Die evangelische Friedenskirchengemeinde verfährt ähnlich wie die Pfarrgemeinde. Der Gottesdienst am Sonntag (15. März) in Nottuln findet statt, die Vorstellung der Konfirmanden entfällt aber. Für den darauffolgenden Sonntag (22. März) wird im Gottesdienst auch die Einführung des Presbyterium nicht stattfinden, erklärt Pfarrerin Regine Vogtmann. „Das geschieht dann in kleinerem Rahmen.“ Dass der Gottesdienst am 22. März stattfindet, war allerdings der Stand von Freitagnachmittag. „Wir müssen die Entwicklung beobachten und dann entscheiden“, erklärt die Pfarrerin.

Kleinere Gruppen können sich in Eigenverantwortung treffen unter Einhaltung der Regeln (zum Beispiel muss vermerkt werden, wer anwesend war, sodass etwaige Ansteckungsketten zurückverfolgt werden können).