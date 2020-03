Für die Schulen kommt die von der Landesregierung jetzt angeordnete Schließung nicht überraschend. Sie haben sich auf diesen Fall vorbereitet.

Die digitalen Kommunikationskanäle mit den Eltern, Schülern und dem Kollegium sind überprüft und aktualisiert worden, berichten zum Beispiel Holger Siegler (Rupert-Neudeck-Gymnasium) und Heinrich Willenborg (Liebfrauenschule). Die jüngeren Schüler des Gymnasiums werden ihre Aufgaben über die Mailkonten ihrer Eltern erhalten, die älteren Schüler direkt. Alle Schüler sind aufgefordert worden, ihre Unterrichtsmaterialien mit nach Hause zu nehmen. Notgruppen vor allem für Kinder von Personen, die arbeiten müssen, um das System aufrechtzuerhalten (Polizei, Feuerwehr, Krankenhauspersonal etc.) werden eingerichtet. Die Schule bittet allerdings darum, möglichst wenig Gebrauch von diesem Angebot zu machen.

Ähnlich ist es auch an der Liebfrauenschule, wie Heinrich Willenborg bestätigt. Besonders bedauerlich sei, dass man die für die berufliche Orientierung wichtigen Betriebspraktika habe absagen müssen. Ob und wann diese nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Glück für das Gymnasium: Die wichtigen Abi-Vorklausuren sind schon geschrieben.

Auch an den Grundschulen ruht der Unterricht ab der kommenden Woche. Als Übergangslösung hat die Landesregierung für alle Schulen angeordnet, dass Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder nicht so schnell organisieren können, sie bis einschließlich Dienstag (17. März) aus eigener Entscheidung zur Schule schicken können. An diesen beiden Tagen wird während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sichergestellt.