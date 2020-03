Qualität und Nachhaltigkeit

Mit einer ganzen Reihe von hochkarätigen Veranstaltungen und Kundenaktionen möchte das Einrichtungshaus Ahlers sein 75-jähriges Bestehen feiern. So gab es bereits eine exklusive Preview-Aktion mit Möbelneuheiten der Firma Brühl. „Inhaber Roland Meyer-Brühl hat persönlich für uns die Neuheiten-Kollektion zusammengestellt. Wir waren die ersten, die den Show-Truck bekamen“, freut sich Ute Ahlers über dieses Zeichen der Wertschätzung. Weiter geplant ist (vorbehaltlich der Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie) die Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag am 10. Mai (Frühlingsfest) mit verschiedenen Aktionen (Öffnung der Werkstätten, Angebote für Kinder, Ausstellung Zeitreise, Designers Guild Farbworkshop). Für den 14. Mai (Donnerstag) ist ein offizieller Jubiläumsempfang vorgesehen. Im Juni folgt ein großes Familienfest für alle Mitarbeiter, und rund um den verkaufsoffenen Sonntag am 13. September sind verschiedene Aktionen geplant. Am 8. November soll in Zusammenarbeit mit den Landfrauen ein Gestaltungsworkshop mit der Firma JAB Anstoetz stattfinden. Und in Zusammenarbeit mit dem Verein Kunst + Kultur ist auch wieder eine Kulturveranstaltung mit Christoph Tiemann vorgesehen.-luw-