Qualifiziertes Team am Start

Zuversicht bei der CDU : Alle Wahlkreise für die Kommunalwahl konnten doppelt besetzt werden, die Mitgliederzahl ist durch Neuaufnahmen angestiegen. Das waren Kernbotschaften der Jahreshauptversammlung des Nottulner CDU-Ortsverbandes, heißt es in einer Mitteilung der CDU.

Vorsitzender Dr. Julian Allendorf ließ in seinem Jahresrückblick nochmals die Aktivitäten des Ortsverbandes Revue passieren. Fast monatlich fand eine Veranstaltung statt. Als besondere Highlights hob er die Firmenbesuche bei DS Dichtungstechnik und bei Albers Reisemobile hervor. Aber auch das neue Format „Auf ein Bier mit . . .“ sei gut angekommen und werde auf jeden Fall zu einer Veranstaltungsreihe etabliert, berichtete er. So habe die Regierungspräsidentin Dorothee Feller bereits zugesagt, nach Nottuln zu kommen.

Als besondere Gäste hieß die CDU Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Kreisdirektor Dr. Linus Tepe willkommen. Dr. Tepe erläuterte den rund 35 erschienenen CDU-Mitgliedern, wie die Kreiswahlbezirke zugeschnitten wurden und aus welcher juristischen Notwendigkeit ein Neuzuschnitt erforderlich war. Bedauerlich sei, so der CDU-Ortsverband, dass aufgrund dieser Neuordnung Schapdetten und der Nottulner Wahlkreis 9 (Stevern und große Teile des Gewerbegebietes) nun dem Kreiswahlbezirk Havixbeck zugeordnet wurden.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr berichtete über die Aktivitäten des Kreises und gab einen Ausblick auf die Planungen für 2021. Im Besonderen hob er die erforderliche Neuordnung des Rettungsdienstes hervor, die dazu führen wird, dass auch in Nottuln eine neue, größere Rettungswache gebaut werde. Natürlich berichtete er auch über die aktuelle Entwicklung zur Corona-Pandemie und mit welchen Szenarien nun im Kreis umgegangen werden müsse.

Bei der Nominierung der Direktkandidatinnen und -kandidaten für den Gemeinderat der Nottulner Wahlbezirke 1-9 folgten die Mitglieder den Vorschlägen des Vorstandes einstimmig. Gut gelungen, so Dr. Julian Allendorf, sei es, alle Wahlbezirke mit qualifizierten Bewerbern und zusätzlich mit Ersatzvertretern dafür zu besetzen. Trotz intensiver Bemühungen habe man es aber nicht geschafft, die Frauenquote signifikant zu erhöhen. Jedoch werde man das Rats-Team später mit qualifizierten sachkundigen Bürgerinnen ergänzen.

Positiv, so die CDU Nottuln in ihrer Pressemitteilung, sei die Verjüngung der Direktkandidaten: Bei der Kommunalwahl 2014 lag das Durchschnittsalter der Nottulner Kandidaten noch bei 51 Jahren, während es nun am 13. September bei 47 Jahren liege und damit nicht nur knapp fünf Jahre unter dem letzten Wert, sondern auch um etwa zehn Jahre unter dem landesweiten Durchschnitt kommunaler Mandatsträger.

Bei der Besetzung der Nottulner Kreis-Wahlbezirke XX (Nottulner Ortskern) und XXI (Appelhülsen, Darup und Außenbereich Nottuln) benannten die Nottulner Josef Lütkecosmann und Dr. Julian Allendorf. Zu diesem Tagesordnungspunkt lobte die Versammlung den Einsatz der Kreistagsmitglieder Josef Lütkecosmann und Norbert Kummann, der mit 71 Jahren nicht erneut antreten möchte.

Einstimmig folgte die Versammlung auch dem Vorschlag des Vorstandes, für den 1. Listenplatz zur Gemeinderatswahl den Fraktionsvorsitzenden Hartmut Rulle aus Appelhülsen vorzuschlagen und zu unterstützen. Außerdem soll stellvertretender Bürgermeister Paul Leufke (Darup) einen Platz ganz oben auf der Reserveliste bekommen.