Die Gemeindewerke haben einen Notfallplan für die Wasserversorgung umgesetzt. Die Beschäftigten des Wasserwerkes, die normalerweise Hand in Hand arbeiten, wurden arbeitstechnisch in zwei Gruppen eingeteilt, die bei der täglichen Arbeit keinen direkten Kontakt mehr miteinander haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindewerke. „Damit wird erreicht, dass bei Ausfall einer Arbeitsgruppe durch das Coronavirus die zweite Arbeitsgruppe den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen übernehmen kann, um die Versorgungssicherheit für die Nottulner Bevölkerung mit Trinkwasser zu gewährleisten“, erklärt Werkeleiter Peter Scheunemann .

Als zusätzliche Reserve steht in der Verwaltung der Gemeindewerke ein weiterer Kollege im technischen Bereich bereit, um den Betrieb des Wasserwerkes sicherzustellen. Neben der erzielten Redundanz im Wasserwerk selbst erfolge damit eine weitere Absicherung für den Extremfall.

Mit den Stadtwerken Coesfeld wurde aktuell nochmals abgestimmt, dass bei einem Ausfall der Nottulner Wasserversorgung die Versorgung für Nottuln durch die Stadtwerke Coesfeld übernommen würde. Das Jahreskontingent von 400 000 m³, das die Gemeindewerke alljährlich aus Coesfeld beziehen, würde in diesem Fall erhöht. „Durch die Notfallvorsorge dürfte es nicht soweit kommen“, sagt Peter Scheunemann. „In unruhigen Zeiten ist der seit nahezu 30 Jahren bestehende Wasserverbund mit den Stadtwerken Coesfeld aber eine zusätzliche Beruhigung und kennzeichnet zugleich die immer sehr gute Zusammenarbeit der Wasserversorgungsunternehmen untereinander.“

Zudem wird der alljährliche Wechsel von rund 1000 Wasserzählern im Gemeindegebiet, der zurzeit durchgeführt werden sollte, ab sofort eingestellt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch das ist Folge der kontaktreduzierenden Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Ziel ist es, einerseits die Ansteckungsgefahren für die Kunden der Gemeindewerke und andererseits die Risiken für die Beschäftigten des Wasserwerkes zu verringern. Sobald die Arbeiten für die Zählerwechsel wieder aufgenommen werden, wird die Öffentlichkeit informiert, heißt es abschließend.