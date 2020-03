Neue Wege des gemeindlichen Lebens suchen

Am Dienstag (17. März) ist zum ersten Mal der Krisenstab der Pfarrgemeinde St. Martin zusammengekommen, bestehend aus dem Seelsorgeteam, Klaus Ahlers (Kirchenvorstand) und Martin Riegelmeyer (Pfarreirat). Man sei sich der Dynamik der Situation und der oft sehr begrenzten Dauer von Regelungen bewusst, sagt der Krisenstab. „In Sorge um die Menschen in Nottuln, in unserer Pfarrei und darüber hinaus“, habe man in der gegenwärtigen Lage folgende Absprachen getroffen, wobei „alles, was wir hier nennen – bis auf Weiteres – bis zum 19. April gilt.“

Die Kirchen bleiben tagsüber zu den gewohnten Zeiten für das persönliche Gebet geöffnet. Es entfallen aber alle Formen gemeinschaftlicher Gebete und Gottesdienste. Alle Tauffeiern, die bis zum 19. April geplant sind, werden verschoben. Neue Termine werden erst vereinbart, wenn die Aufhebung der Maßnahmen abzusehen ist.

Für die Trauungen, die bisher geplant sind, finden persönliche Gespräche mit den Priestern frühestens ab dem 20. April statt. Wenn ein Brautpaar vorher Einzelabsprachen treffen möchte, zum Beispiel die Liedauswahl betreffend, so kann es per Mail Kontakt zum trauenden Priester aufnehmen. „Sobald wir Näheres darüber wissen, wie lange diese vom Land erlassenen Maßnahmen gelten, melden wir uns bei den Brautpaaren“, schreibt der Krisenstab. „An den Sonntagen wird zwischen 12 und 12.15 Uhr in allen unseren Kirchen geläutet, als Zeichen für unsere Verbundenheit.“

Die Pfarrheime bleiben ab sofort geschlossen. Sämtliche Treffen von Gruppen jeglicher Art in den Pfarrheimen sind zu unterbleiben. Das gilt auch für Konferenzen, Chöre, Beratungsangebote und Kleingruppentreffen. Die Büchereien bleiben ebenfalls geschlossen.

Auch außerhalb der Pfarrheime und Kirchen gilt, dass zunächst bis zum Ende der Osterferien keinerlei Gruppentreffen, Veranstaltungen und Maßnahmen der Gruppen und Verbände der Pfarrgemeinde St. Martin stattfinden. Dies beinhaltet auch die Räppelaktionen und die geplanten Osterlager.

Die Vorbereitung der Erstkommunion fällt bis zum Ende der Osterferien aus. Ob die Feiern der Erstkommunionen rund um Christi Himmelfahrt wie geplant stattfinden, hängt davon ab, wie lange die bisher vom Land erlassenen Maßnahmen gelten. „Sobald wir Näheres wissen, melden wir uns bei den Erstkommunionfamilien.“

Beerdigungen finden bis auf Weiteres auf folgende Weise statt: im engsten Familienkreis, als kurze Feier, mit kurzer Ansprache, ausschließlich auf dem Friedhof (Treffpunkt direkt in Grabnähe und nicht an der Trauerhalle). Die Beerdigungen finden ohne Messdiener (weder Erwachsene noch Kinder) statt, die Trauerhallen bleiben geschlossen bis auf die Abschiedsräume.

Die Trauergespräche finden im engsten Familienkreis statt. Liegt ein Fall von Erkrankung oder Quarantäne bei den Angehörigen vor, wird das Trauergespräch telefonisch geführt. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die dann geltenden Regeln des Landes es zulassen, werden alle Familien von Verstorbenen von der Kirchengemeinde angeschrieben. „Wir laden diese zu ‚Österlichen Messen‘ in unsere vier Kirchen ein, in denen der Verstorbenen namentlich gedacht wird und in denen die jeweilige Osterkerze erstmals entzündet wird. Sämtliche Intentionen, die in der Zwischenzeit angemeldet werden oder bereits wurden, werden mit in diese Gottesdienste genommen. Wer bisher schon eine Intention für einen Zeitpunkt angemeldet hat, zu dem kein Gottesdienst gefeiert wird, kann auf eigenen Wunsch die 5 Euro erstattet bekommen. Die Namen der Verstorbenen erscheinen auf der Homepage und in „Kirche und Leben“.

Das Seelsorgeteam bringt derzeit niemandem die Krankenkommunion nach Hause. Stattdessen erhalten alle, die sonst regelmäßig besucht werden, einen Kartengruß mit einem Gebet der Gemeinde.

Das Sakrament der Krankensalbung kann weiter gespendet werden: zu Hause, im engsten Kreis, sofern kein Fall von Coronaerkrankung, -verdacht oder -Quarantäne beim Patienten und seinen Mitbewohnern vorliegt. Im Krankenhaus, auch bei Patienten mit Corona-Erkrankung, sofern das Krankenhaus die nötige Schutzkleidung zur Verfügung stellt.

Die Pfarrgemeinde weist auf ihrer Homepage sowie in „Kirche und Leben“ möglichst konkret darauf hin, dass es Angebote zum gemeinsamen Beten auch ohne Begegnung im Fernsehen, Radio und Internet gibt.

Die Gemeinde wird über die Medien eingeladen, Gebete und Fürbitten zu formulieren und einzureichen. „Diese werden wir auf unserer Homepage und – je nach Fülle – auch auf andere Weise veröffentlichen.“ Die Gebete und Fürbitten können per Mail eingereicht oder aufgeschrieben und in eine der Fürbittboxen geworfen werden, die künftig in den Kirchen stehen.

Die Priester feiern keine Gottesdienste, sie nehmen teil am eucharistischen Fasten der Pfarrgemeinde. „Wir zeichnen wöchentlich, zum Sonntag, einen Internetimpuls auf.“ Dieser werde auch schriftlich verfasst, ausgedruckt und in den Kirchen, an den Orten hinterlegt, die für die Öffentlichkeit zu den Öffnungszeiten der Kirchen zugänglich sind. Das Seelsorgeteam ist über Mail und Telefon weiter erreichbar.

Die Pfarrbüros sind für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich und zu den üblichen Öffnungszeiten ausschließlich per Telefon (0 25 02/92 96) und Mail stmartin-nottuln@bistum-muenster.de erreichbar.

Das christliche und gemeindliche Leben ende nicht, sagt Dechant Norbert Caßens, es muss sich in neuen Formen finden.