Die Liste der Beschränkungen

Die Gemeinde Nottuln hat eine „Allgemeinverfügung zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2-Virus-Infektionen“ erarbeitet, die mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt. Damit setzt die Verwaltung die entsprechenden Erlasse des Landes um, die zur Eindämmung der Virus-Infektionen strenge Maßregeln ausgegeben hat.

Unter anderem heißt es: „Auf dem Gebiet der Gemeinde Nottuln sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, untersagt. Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -vorsorge zu dienen bestimmt sind. Demonstrationen können nach einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprüfung zugelassen werden.“

Geschlossen werden müssen Bars, Schankwirtschaften, Clubs, Diskotheken, Tanz- und Musikveranstaltungen, Theater, Kinos, Tierparks und Museen; außerdem alle Fitness-Studios, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen, soweit die dort durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind), Schwimmbäder, Saunen und Solarien. Eingestellt werden müssen alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in Fahrschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, aber zum Beispiel auch Ausstellungen.

Zusammenkünfte sind verboten in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie unter anderem auch in Spielhallen. Auch der Sportbetrieb, organisiert oder nicht organisiert in oder auf Sport- und Freizeiteinrichtungen ist einzustellen.

Ganz wichtig: Die Benutzung von Spielplätzen und Bolzplätzen ist einzustellen. Die Gemeinde hat die Spielplätze bereits gesperrt. Auch Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften sind drinnen wie draußen einzustellen.

Der Zugang zu Angeboten von Restaurants, Gaststätten, Mensen, allgemeinen Speisegaststätten sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungsgästen drinnen und draußen ist nur unter Auflagen gestattet: Alle Gäste sind mit Name, Anschrift und Telefon zu registrieren. Zwischen den Gästen ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten, ausgenommen Personen, die sich an einem Tisch befinden. Tischgruppen sind nicht erlaubt. Hinweise zur notwendigen, gesteigerten Hygiene sind anzubringen. Entsprechende Mittel dafür wie Seifen und Desinfektionsmittel sind bereitzuhalten bzw. unverzüglich anzuschaffen.

Die Öffnungszeiten für Speisegaststätten und Restaurants werden auf 6 bis 15 Uhr begrenzt. Die Übernachtungsangebote dürfen nicht für touristische Zwecke verwendet werden.

Wochenmärkten, Apotheken, Abhol- und Lieferdiensten, dem Großhandel und dem Lebensmitteleinzelhandel ist bis auf Weiteres gestattet, auch an Sonn- und Feiertagen (außer Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag) zwischen 13 und 18 Uhr zu öffnen.

Weiter heißt es: „Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes haben Vorkehrungen zu treffen, um den Zutritt zum Verkaufsraum zu steuern und damit Warteschlangen zu vermeiden.“ Auch hier müssen Hinweise zur Hygiene angebracht, die Mittel dafür bereitgehalten werden.

Auch für Reiserückkehrer gibt es Regeln: Kommen sie aus den vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten, dürfen sie für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Aufenthalt etliche Bereiche nicht betreten. Dazu gehören unter anderem Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden, sowie Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe, Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen sowie stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe.

Für alle Bürgerinnen und Bürger gelten Regeln für den Besuch von Krankenhäusern, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe und ähnlichen Einrichtungen. Bewohner von Altenheimen etwa oder Patienten in Krankenhäusern dürfen nur einmal am Tag Besuch erhalten. Dieser muss älter als 16 Jahre sein und darf keine Anzeichen einer die Atmung betreffenden Erkrankung aufweisen. Die Besucher sind zu registrieren und in den Hygienevorschriften zu unterweisen. Ausgenommen sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche wie auf Kinderstationen oder von Palliativpatienten. Hinweise sind auch hier anzubringen, Hygienemittel bereitzuhalten.