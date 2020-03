Die Gemeinde Nottuln hatte am Dienstagabend eine „Allgemeinverfügung zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2-Virus-Infektionen“ erarbeitet, die mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten sollte (wir berichteten). Mit einer solchen Allgemeinverfügung setzt die Verwaltung die entsprechenden Erlasse des Landes um, die zur Eindämmung der Virus-Infektionen strenge Maßregeln ausgegeben hat.

Nachdem die Verwaltung am Dienstagabend die Allgemeinverfügung verfasst hatte, hat die Landesregierung einen aktualisierten Erlass hinterhergeschickt, der in Nottuln nicht mehr eingearbeitet werden konnte. Geändert worden ist vor allem, dass die Geschäfte zu schließen (bis auf die für die Grundversorgung notwendigen), zuvor war die Öffnung unter Auflagen noch möglich.

Über die aktualisierte Allgemeinverfügung berichten wir so zeitnah wie möglich.