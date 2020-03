Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Nottuln zeichnete Ortsverbandsvorsitzender Dr. Julian Allendorf gemeinsam mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Gemeindeverbandsvorsitzendem Dirk Mannwald, das Nottulner CDU-Mitglied Ulrich Hericks für seine 25-jährige Mitgliedschaft aus. He­ricks hatte sich in dieser Zeit unter anderem als stellvertretender Ortsvorsitzender aktiv in die Partei eingebracht. Allendorf bedankte für die Treue mit dem Wunsch an Hericks, er möge auch zukünftig die Aktivitäten der Partei begleiten.

Neben Ulrich Hericks sind Willy Hagemeister für 60 Jahre, Heinz Ketteler für 40 Jahre und Benedikt Bünker für ebenfalls 25 Jahre geehrt worden, die allerdings aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnten. Bünker, der auch Mitglied des Gemeinderates war, ist derzeit als Referent des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Europäischen Kommission abgeordnet. Von seiner Tätigkeit in der Generaldirektion Beschäftigung und Integration, Referat Internationale Angelegenheiten, wird er bei einem nächsten Aufenthalt in Nottuln in der zweiten Jahreshälfte auf einer CDU-Veranstaltung berichten.