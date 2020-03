Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln freut sich über ein tolles Kletterprojekt, das im vergangenen Monat – also noch bevor der Coronavirus alles lahmgelegt hat – stattgefunden hat. Ausgehend vom Jugendtreff Appelhülsen wurde in der Kletterhalle „Big Wall“ in Bösensell ausgiebig geklettert. Neben den Grundkenntnissen im Sichern und Klettern stand vor allem der Spaß im Vordergrund.

Absolviert haben die sieben Kletterneulinge im Alter von zwölf bis 15 Jahren ihre „Ausbildung“ von Februar bis März an vier aufeinander folgenden Donnerstagen mit jeweils dreistündigen Einheiten. Unter der Anleitung von Treffpunktmitarbeiter Daniel Niggemann standen für die Teilnehmer Grundlagen des Boulderns und des Toprope-Kletterns sowie der Materialkunde auf dem Programm. Das Klettern forderte nicht nur Konzentrationsfähigkeit, sondern schärfte auch das Verantwortungsbewusstsein – gerade wenn es darum ging, den jeweiligen Partner selbst zu sichern und von der Wand abzulassen. Ängste besiegen, Spaß haben und Herausforderungen annehmen waren die Intention dieses Projektes, schreibt Treffpunkt Jugendarbeit in einer Pressemitteilung.

Die sechs bis 15 Meter hohen Wände in der Kletterhalle und der große Boulderraum unter dem Dach boten genug Möglichkeiten, die eigenen Grenzen zu testen, sich auszupowern und auch viel gemeinsam zu lachen.

Das nächste Projekt des Jugendtreffs Appelhülsen unter dem Titel „Let´s roll“ ist schon am Start gewesen, nun aber von der Corona-Krise vorübergehend ausgebremst worden. Die Häuser des Treffpunktes sind inzwischen geschlossen (wir berichteten), die Angebote sind ausgesetzt. Dazu gehören neben „Let`s roll“ auch die Mädchentreffs, der Teenietreff, die Reihe „Friday is for“, der zweite Mitternachtsfußball, der für den kommenden Samstag (20. März) geplant war, sowie die Hausaufgabenhilfe.